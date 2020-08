Die 40 lustigsten Filme: "Guardians Of The Galaxy" (2014)

Platz 31: Sie sind Schmuggler, Diebe, Kriminelle – und werden in "Guardians Of The Galaxy" plötzlich zu Superhelden! Der Jet-Pilot Peter Quill (Chris Pratt) muss sich mehr oder weniger freiwillig mit Drax The Destroyer (Dave Bautista), der übermenschlich starken Gamora (Zoe Saldana), einem Baummensch namens Groot (Stimme: Vin Diesel) und dem genmanipulierten Waschbär Rocket Raccoon (Stimme: Bradley Cooper) zusammentun, um das Universum zu beschützen. Eine irre Truppe, die für einen Lacher nach dem anderen sorgt!