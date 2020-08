Platz 32: Sie ist gerade Single und neu in New York. Jetzt muss Alice (Dakota Johnson) versuchen, sich alleine im Großstadtdschungel durchzuschlagen. Zum Glück hat sie ihre Kollegin Robin (Rebel Wilson), die ein absolutes Party-Tier ist. Zwischen einer Club-Nacht und einem Date nach dem anderen versuchen die Frauen herauszufinden, was sie in ihrem Leben wirklich wollen.