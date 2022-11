Deutsche Musiker*innen, die mehr Erfolg verdient hätten: Levent Geiger

Levent Geiger DER Newcomer und hat im Juli 2021 seine erste Single "Look At Me Now" inklusive Musikvideo herausgebracht. Mittlerweile hat der der 19-jährige Münchner (Stand: 20.08.2022) mit „Bad Days“ seine zweite Single veröffentlicht, die auf Spotify bereits über 6 Millionen Mal gestreamt wurde (Stand: 20.08.2022)! Er kann aber nicht nur singen, sondern spielt auch seit mehreren Jahren Schlagzeug, Klavier, Saxofon und Gitarre. Bereits mit 10 Jahren hat er seinen ersten eigenen Song komponiert und ist mehrfacher Preisträger bei verschiedenen Wettbewerben. Levent liebt Musik und alles, was dazu gehört. Man merkt ganz klar, dass er seinem Beruf mit Leidenschaft nachgeht. Wir sind schon sehr gespannt, was uns zukünftig von ihm noch so erwartet. 😊