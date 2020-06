Depressionen bei „BTN“ Fernando dela Vega: So geht es ihm heute

Fernando dela Vega: Der Grund für seinen Ausstieg

Vor knapp drei Jahren verlässt Fernando dela Vega inklusive seiner Rolle als Fabrizio die beliebte RTL-II-Soap „Berlin Tag & Nacht“. Die Folge: Ziemlich viele traurige Zuschauer und die Frage, warum Fabrizio wirklich bei "Berlin Tag & Nacht" aussteigt. Jetzt haben die „Fabrizio“-Fans jedoch wieder jeden Grund zur Freude, denn der Serienliebling kehrt zurück. Nicht so freudig war allerdings der Grund für seinen Exit 2017, denn der gebürtige Italiener hatte eine schwere Lungenentzündung und anschließend mit ziemlich schlimmen Depressionen zu kämpfen. Dank seiner Verlobten geht es ihm jetzt schon wieder viel besser: „Geschafft habe ich das mit ganz viel Unterstützung, ganz viel miteinander kommunizieren, mit ganz viel Mut zusprechen, mir meine Hoffnung wieder zurückgegeben. Aber das funktioniert nur, wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, die einfühlsam ist und einen wirklich liebt, sonst funktioniert sowas nicht. Der Partner muss auch stark sein, weil das den Partner ja teilweise auch mit runterzieht.“

Nach schweren Depressionen: So geht es Fernando dela Vega

Jetzt freut sich der „Fabrizio“-Darsteller erstmal wieder auf die Dreharbeiten bei „Berlin Tag & Nacht“. Uns hat er verraten, was ihm am meisten gefehlt hat: „Am meisten vermisst habe ich Berlin, meine alten Arbeitskollegen und natürlich die Arbeit vor der Kamera. Ich hab mich auf meine Arbeit gefreut, wie ein kleines Kind. Es macht einfach tierisch Spaß vor der Kamera zu stehen.“ Und sollten doch mal wieder schlechte Gedanken in seinem Kopf herumspuken, weiß Fernando: „Man macht Fehler, aber wichtig ist, dass man aus seinen Fehlern lernt und die Fehler nicht zweimal macht. Wenn ich so Momente habe mache ich Sport, das lenkt mich komplett ab. Das gibt mir Power, das gibt mir Kraft, das gibt mir Motivation und macht meinen Kopf einfach komplett frei.“ Was wohl nach der Rückkehr von Fabrizio und Ole passiert? Im Interview mit BRAVO haben es die "BTN"-Stars verraten.

