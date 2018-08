Denise und Pascal Kappés.: Versöhnung in Sicht?

Nach monatelanger Funkstille scheinen sich Denise und Pascal Kappés nun langsam wieder anzunähern. Gibt es etwa doch noch Hoffnung auf eine Versöhnung, bevor ihr gemeinsamer Sohn zur Welt kommt?

Wird Denises neuer Freund bei der Geburt dabei sein?

Die Geburt des Babys von Ex-„Berlin – Tag und Nacht“-Star Pascal Kappés und seiner Noch-Ehefrau Denise rückt immer näher: Mitte Oktober soll ihr kleiner Sohn das Licht der Welt erblicken. Erst vor kurzem verkündete die werdende Mama, dass sie Pascal bei der Geburt nicht dabeihaben will. Stattdessen kann sie sich aber offenbar vorstellen, ihren neuen Freund mit in den Kreißsaal zu nehmen. Das verriet die Berlinerin jetzt in ihrer Instagram-Story. Auch erfuhren ihre 191.000 Abonnenten vor ein paar Tagen auf diesem Weg, dass sie und ihr Noch-Ehemann sich seit dem Tag der Trennung im Mai kein einziges Mal gesehen haben. Doch trotz all den schlimmen Dingen, die zwischen Denise und Pascal vorgefallen sind, scheint die nahende Geburt ihres Babys sie langsam doch wieder umdenken zu lassen.

Pascal Kappés kümmert sich um Denise

Viele Fans hatten die Hoffnung schon aufgegeben, doch jetzt verriet Denise auf eine Frage in ihrer Insta-Story hin, dass das Verhältnis zwischen ihr und Pascal Kappés sich zum Guten hin verändert hat. „Hast du mit Pascal noch Kontakt?“ fragte jemand und Denise antwortete für viele ihrer Abonnenten sicher eher überraschend: „Ja... es wird wieder besser. Er kümmert sich“, schrieb die frühere „Bachelor“-Kandidatin. Wow, das klingt für Denises und Pascals Verhältnisse ganz schön versöhnlich. Ihrem Baby zu Liebe wollen die beiden offensichtlich zumindest versuchen, sich auf gewisse Art und Weise wieder näher zu kommen. Schließlich sind sie beide bald Eltern und wissen, dass sie die Verantwortung für ihr Kind gemeinsam tragen. Wir würden es den beiden auf jeden Fall wünschen, dass in Zukunft alles entspannter abläuft und sie trotz Trennung gut miteinander auskommen.

