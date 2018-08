Denise Kappés zeigt ihren neuen Freund

Vor einigen Wochen hatte der frühere BTN-Darsteller Pascal Kappés der BRAVO exklusiv verraten, dass seine Noch-Ehefrau Denise bereits einen neuen Freund habe. Das wollte die jedoch nicht zugeben… Inzwischen scheint Denise Kappés es sich jedoch anders überlegt zu haben.

Denise Kappés: Nach der Trennung von Pascal überglücklich

Manchmal ist es kaum vorstellbar, wie viel sich innerhalb kürzester Zeit im Leben eines Menschen verändern kann. Denise Kappés weiß das wohl mit am besten – denn bei der Ex-„Bachelor“-Teilnehmerin ist in den letzten paar Monaten so viel passiert, wie bei vielen anderen Menschen im ganzen Leben nicht. Von krassen emotionalen Rückschlägen bis hin zum scheinbaren Happy End hat die hübsche Brünette alles durchlebt. Kurz nach der Hochzeit mit Ex-„Berlin – Tag und Nacht“-Star Pascal Kappés verkündete Denise, dass sie und ihr Mann ein gemeinsames Baby erwarten. Es folgte eine völlig unerwartete, aber dafür umso dramatischere Trennung, die vor allem Denise sehr stark in der Öffentlichkeit durchlebte. Doch nachdem es der werdenden Mama kurzzeitig sehr schlecht ging, machte sie ungewöhnlich schnell wieder einen ziemlich glücklichen Eindruck. Natürlich fragten sich die Fans: Wie schafft sie das? Schließlich hatte Pascal schon kurz nach der Trennung eine neue Freundin, während Denise noch immer sein ungeborenes Baby im Bauch trägt und sich scheinbar (!) allein auf die Geburt vorbereiten musste.

Denise Kappés: Ihr neuer Freund freut sich auf das Baby

Doch über all das schien Denise Kappés völlig entspannt drüberzustehen. Und jetzt hat sie auch endlich den Grund für ihr ungewöhnlich starkes Auftreten verraten: Auch sie ist längst wieder verliebt! Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, will die Berlinerin nicht verraten. Der Grund: Er mag kein Instagram und Co., will die Beziehung lieber privat halten. Deshalb verdeckte Denise auf einem gemeinsamen Foto auch das Gesicht ihres neuen Boyfriends. Auf die Frage eines Fans, wie er mit der ganzen Situation inklusive Scheidung von Pascal und Schwangerschaft klarkommt, gab Denise jedoch eine klare Antwort: „Ich finde, er macht das super! Ich stelle mir das ehrlich gesagt auch sehr schwer vor für ihn! Aber wir reden da ganz offen drüber. Er ist jeden Tag an meiner Seite!“, schrieb sie in ihrer Instagram-Story. „Er freut sich genauso auf den Kleinen und das ist mit der Grund, der mich seit ein paar Wochen wieder zum Strahlen bringt!“

Instagram/denise_temlitz_official

Wie geht es Pascal Kappés damit?

Wow, Denises neuer Freund scheint es also wirklich sehr ernst mit ihr zu meinen! Das freut die Fans ihres schwangeren Insta-Stars natürlich mega. Sieht also ganz danach aus, als hätte Denise Kappés in wenigen Wochen eine richtige eigene kleine Familie – wenn offenbar auch ein anderer „Papa“ ihren Sohn mit großziehen wird, als gedacht. Denn laut Denises Insta-Story haben sie und Pascal Kappés sich seit dem Tag ihrer Trennung nicht ein einziges Mal gesehen! Was Pascal zu der ganzen Sache sagt, ist bisher nicht bekannt. Seitdem das Insta-Profil des ehemaligen BTN-Stars vor einigen Tagen gehackt wurde, ist es in den sozialen Medien still um ihn geworden. Erst vor wenigen Stunden verkündete er, dass er sich nun ein neues Profil erstellen musste!

In der neuen BRAVO erfährst du viele weitere Stories über deine Stars :)