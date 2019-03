Denise Kappès: „Pascal ist nicht der Papa von meinem Baby“

Pascal Kappès besucht sein Baby nur selten

Denise Kappès und ihr Ex Pascal wollten sich ihrem kleinen Sohn zuliebe zusammenraufen. Obwohl die beiden sich bereits Monate vor der Geburt des kleinen Ben-Matteo im September 2018 im Streit trennten, arrangierten die frisch gebackenen Eltern sich zum Wohl des Babys miteinander – es sollte nicht unter dem Beef seiner Eltern leiden. Anfangs zeigte der frühere „Berlin – Tag und Nacht“-Darsteller Pascal Kappès sich auch sehr bemüht, seinen neugeborenen Sohn so oft wie möglich zu besuchen. Doch das hat inzwischen wohl extrem nachgelassen.

Denise Kappès: „Für mich ist Pascal nur der Erzeuger“

Denise deutete bereits mehrfach in ihrer Insta-Story an, dass ihr Ex sich nicht wirklich für den kleinen Ben interessiert. Das brachte die hübsche Berlinerin jetzt dazu, ein klares Fazit zu Pascals Papa-Qualitäten zu ziehen: "Für mich ist er ist der Erzeuger. Das klingt hart, aber ich finde den Vatertitel muss man sich auch erst verdienen. Pascal kann sich den verdienen, er hat die Chance, er hat die Möglichkeit, zu kommen“, erklärte Denise auf Nachfrage von „Promiflash“. Offenbar wird es aber langsam zumindest ein bisschen besser: „Wir machen kleine Fortschritte im Moment, das muss ich an dieser Stelle ehrlich sagen, aber es kommt viel von uns", so die Ex-„Bachelor“-Teilnehmerin.Ohne einen aufopferungsvollen Papa muss der süße Ben-Matteo aber zum Glück trotz allem nicht aufwachsen: Bereits vor seiner Geburt verliebte sich seine Mama Denise neu! Ihr jetziger Freund Tim übernimmt die Vaterrolle für das Baby und die drei sind zu einer super glücklichen Familie geworden.

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: