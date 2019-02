Ex-BTN-Star Pascal Kappés: Stress wegen Sohn!

Pascal Kappés bekommt im Netz gerade mal wieder ziemlich viel Hate zu spüren. Was hat der Ex- BTN -Star falsch gemacht?

Denise & Pascal Kappés: Versöhnung nach der Krise

Der frühere „Berlin – Tag und Nacht“-Darsteller Pascal Kappés („David“) musste sich in den vergangenen Monaten auf Instagram viel gefallen lassen. Seit der Trennung von seiner damals schwangeren Ehefrau Denise sehen in ihm viele Internet-User einen verantwortungslosen Menschen, der sich nur für sich selbst interessiert. Denise ist längst mit ihrem neuen Freund glücklich, der sich auch rührend um den inzwischen viereinhalb Monate alten Ben-Matteo kümmert. Ihrem gemeinsamen Sohn zuliebe hatten auch Denise und Pascal sich mit der bis dahin sehr angespannten Situation arrangiert und konnten wieder normal miteinander umgehen.

Denise Kappés: „Pascal kümmert sich nicht um sein Kind“

Doch nachdem kurzzeitig alle Zeichen auf Harmonie standen, erhob die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin jetzt erneut Vorwürfe gegen ihren Ex: Pascal habe sein Baby schon seit Wochen nicht mehr besucht! Der Schauspieler selbst möchte zu dem Thema nichts sagen, stellt aber klar, dass die Fans nicht wissen können, was WIRKLICH bei ihm und Denise abgeht. Schließlich weiß keiner von den Hatern, wann er seinen Sohn das letzte Mal gesehen hat. Mit den Worten „Ihr denkt alle, weil ihr ein paar Storys von Denise seht, hättet ihr alle den Plan im Sack“ nahm der ehemalige BTN-Star Stellung zu den Anschuldigungen.

So reagieren die Fans auf Denises Vorwurf

Wie zu erwarten ist das Ganze für die Fans ein echter Skandal. Auf Instagram beleidigen sie Pascal Kappés (28) als Rabenvater, der nicht zu seinen Fehlern steht: „Du stellst dich hier als Opfer hin? Der Mann, der seine Ehe in den Sand gesetzt hat und sein Kind im Stich lässt? Du willst nur aus einem Grund nichts zu allem sagen: Weil alle Recht haben!“, ist nur einer von vielen wütenden Kommentaren unter einem seiner Insta-Pics. Es gibt jedoch auch einige, die Pascals Verhalten verstehen können und es von Denise nicht gut finden, dass sie sich immer wieder öffentlich zu dem Thema äußert: „Er macht es richtig, dazu nix mehr zu sagen. So oder so ist er der Dumme“, findet ein Pascal-Fan.

So leidet Pascal Kappés unter dem Hate

Obwohl sich der 28-Jährige oft als Kämpfer gibt, der sich nicht unterkriegen lässt, gibt er zu, dass der Hate ihm nahegeht. Auf die Frage, ob es den jungen Papa trifft, wenn er im Netz beleidigt wird, antwortete Pascal via Insta-Story: „Ich versuche es zu ignorieren, dennoch ist es schwer, weil es oft zu viel ist.“

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: