Das machen die DSDS-Gewinner heute!

Luca gewann das DSDS-Finale am 28. April 2012. Er setze sich mit rund 53 Prozent der Zuschauerstimmen gegen Daniele Negroni durch. 2015 nahm er in den USA sein viertes Album auf. 2017 nahm Luca an einer weiteren Castingshow teil. Und gewann erneut und zwar "Dance Dance Dance", die auf RTL ausgestrahlt wurde. Außerdem arbeitet er als Synchronsprecher ("Sing") und ist heute ultralässig unterwegs, wie auf dem linken Foto gut sichtbar.