In der Beziehung möchte das Sternzeichen Stier keinen Stress und so wenig Konflikte wie möglich. Stiere stehen nämlich so gar nicht auf Diskussionen. Loyalität und Einsatz füreinander haben beim Stier oberste Priorität in der Partnerschaft. Sein Herz verschenkt er vor allem an Personen mit einem ausgeglichenen Charakter und einer zufriedenen Ausstrahlung.

Traumpaar: Stier und Steinbock