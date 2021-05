Das ist dem Sternzeichen wichtig: Zwilling (21.05.-20.06.)

Der Zwilling ist ein Flirt-Meister und wickelt seine Partner*innen in der Beziehung schnell um den Finger. So richtig typisches Pärchen-Gehabe ist absolut nichts für das Sternzeichen. Zumindest lässt er*sie das nach außen alle glauben. In Wahrheit feiert der Zwilling das nämlich schon! Zwillinge wollen außerdem Abwechslung und Abenteuer, was mit der Zeit ganz schön anstrengend für den*die Partner*in werden kann. Ein Zwilling kann also ganz schön kompliziert für manche sein. Wenn man ihr*ihn in der Beziehung jedoch genug Freiraum lässt und ihr*sein Temperament akzeptiert hat, dann steht einer tollen Partnerschaft nichts im Wege. 😀

Traumpaar: Zwillinge und Widder