Danny Liedtke zieht sich für Fan aus

„Köln 50667“-Serienliebling Danny Liedtke leidet wie viele andere Leute momentan ganz schön unter der Hitze in Deutschland…

So sehr leidet Danny Liedtke unter der Hitze

Als Danny Liedtke gestern auf seiner Couch in seiner Kölner Wohnung chillte, wurde dem 28-Jährigen ganz schön heiß. Kein Wunder: In ganz Deutschland hat es momentan beinahe schon tropische Temperaturen. Obwohl er einen Ventilator vor seinem Sofa aufgestellt hatte, der ihm volle Dröhnung entgegenblies, schwitzte Danny ohne Ende. „Ich liebe die Wärme, ich liebe einfach den Sommer. Von mir aus könnte es auch draußen eine Million Grad sein. Alles gut, ich liebe das. Aber meine Wohnung hat nun mal keine Klimaanlage und seit Tagen staut sich die Wärme so krass… Ich kann kaum schlafen“, jammerte der „Köln 50667“-Darsteller in seiner Instagram-Story.

Fan gibt Danny Liedtke entscheidenden Tipp

Doch einem aufmerksamen Fan fiel etwas auf: Danny Liedtke lag mit einem langärmligen weißen Shirt auf der Couch. Irgendwie unlogisch, wenn man eh schon so unnormal am Schwitzen ist, oder? Also wies der Fan den Schauspieler dezent auf seinen Fehler hin: „Zieh dir über das lange Oberteil doch noch einen Skianzug an, dann wird’s bestimmt kühler“, witzelte er. Und da musste auch Danny lachen: „Ich dachte mir halt so, wenn ich was Langes anhabe, kann der Schweiß direkt aufgesaugt werden #dannylogik“, kommentierte er.

Instagram/_danny_liedtke_

„Köln 50667“-Star entblößt sich

Nach dem freundlichen Hinweis des Instagram-Nutzers, der gleichzeitig eine indirekte Aufforderung zum Ausziehen war, verlor Danny Liedtke jedenfalls keine Zeit und befreite seinen schwitzenden Körper sofort von dem unnötigen Kleidungsstück. In seiner nächsten Insta-Story präsentierte der 28-Jährige sich oben ohne auf der Couch. „Das ist besser. Keine Ahnung, warum ich das angehabt habe. Ich war einfach zu faul, es auszuziehen, glaube ich“, erklärte der Schauspieler seinen Outfit-Fail. Danny wurde dank nacktem Oberkörper hoffentlich kühler... einigen seiner weiblichen Fans dürfte bei dem Anblick allerdings noch heißer geworden sein :D

In der neuen BRAVO gibts weitere witzige Geschichten rund um deine Stars :)