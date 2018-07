Danny Liedtke: Sexy Throwback-Foto

„Köln 50667“-Star Danny Lietke („Kevin“) ist bekanntlich immer für eine Überraschung gut. Jetzt beglückte der 28-Jährige seine Instagram-Follower mit einem sexy Throwback-Pic der etwas anderen Art.

Danny Liedtke sah aus wie Bill Kaulitz von Tokio Hotel

Blonde Haare, Bandana, Dreitagebart, lässige Klamotten – so kennen Fans ihren Serienliebling Danny Liedtke. Doch im Lauf der Jahre hat der „Köln 50667“-Darsteller seinen Look des Öfteren gewechselt. Vor ein paar Jahren sah der Schauspieler noch ganz anders aus! Das zeigte er seinen 373.000 Insta-Abonnenten gestern in seiner Story: „Im Osten war das damals Trend, diese Frisur… schwarze Haare, Augenbrauen schwarz gefärbt“, erklärte Danny, während er ein altes Foto von sich in die Kamera hielt. Doch an wen erinnert dieser Style? „Bill Kaulitz kommt ja auch ausm Osten, Magdeburg da um die Ecke“, hilft der Schauspieler, der gebürtig aus Sachsen-Anhalt kommt, seinen Fans auf die Sprünge. Die Älteren unter euch werden sich sicher noch an die Anfangszeiten von Tokio Hotel erinnern. Dannys Style früherer hat tatsächlich extreme Ähnlichkeit mit dem damaligen Look von Sänger Bill Kaulitz (28). „War angesagt“, kommentierte Danny weiter.

Danny Liedtke zeigt seinen sexy Body

Doch neben Danny Liedtkes auffälliger Frisur sticht noch etwas anderes besonders ins Auge: Sein fast komplett unbekleideter Body! Außer einem fetten Rosenkranz um den Hals und einem knappen schwarzen Slip trägt der Webstar nämlich nichts! Ganz schön sexy, lieber Danny! Trotzdem ist es auch mit seinem Style von damals nicht anders als mit vielen anderen alten Trends – im Nachhinein ist es besser, wenn man sie hinter sich gelassen hat. Heute gefällt Danny seinen Fans mit Sicherheit besser ;)

