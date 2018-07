Danny Liedtke: Hier kannst du den „Köln 50667“-Star treffen

„Köln 50667“-Star Danny Liedtke ist dauer-aktiv. Egal ob Arbeit, Sport oder mit Freunden abhängen – irgendwas ist bei dem 28-Jährigen immer geboten. Jetzt verriet er, wo in Köln sein absoluter Hotspot ist… und wo ihr ihn am Abend sicher mal antreffen könnt ;)

In dieser Bar chillt Danny Liedtke am liebsten

Danny Liedtke liebt seinen Job bei „Köln 50667“ und er liebt die Stadt, in der die Dreharbeiten stattfinden. Vor einiger Zeit spielte sich in der beliebten RTL2-Serie so einiges an einem ganz bestimmten Ort ab: Der Kunstbar! Und dieser angesagte Laden existiert nicht nur in der Sendung, sondern auch im Real Life! Das Coolste daran: Sie liegt direkt am Kölner Dom! Die Drinks, die ihr (wenn ihr schon über 18 seid) dort drin kaufen könnt, haben ziemlich ausgeflippte Namen: Ihr könnt euch wahlweise einen „Marshmallow Monkey“, einen „Kollie Melon“ oder einen „Dixitripper“ an der Bar bestellen. Und mit ein bisschen Glück trefft ihr dann auch auf Danny Liedtke! Der war zumindest gestern Abend dort, hat in Erinnerungen geschwelgt und all seinen Instagram-Abonnenten empfohlen, unbedingt mal in der Kunstbar vorbeizuschauen!

Auf diese Mädels steht Danny Liedtke... oder auch nicht

An alle Girls unter euch: Solltet ihr Danny wirklich mal dort begegnen, versucht doch mal, ihn aus der Reserve zu locken und ein bisschen mit ihm zu flirten. Welcher Ort eignet sich dafür besser als eine Bar? Welcher Typ Frau bei Danny landen könnte und wer eher schlechte Karten hat, erfahrt ihr übrigens in unserem neusten YouTube-Video! Denn wir haben Star Tinder mit Danny gespielt. Klickt doch mal rein ;)