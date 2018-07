Danny Liedtke: Candle-Light-Dinner mit dieser Beauty

„Köln 50667“-Darsteller Danny Liedtke („Kevin“) ist heiß begehrt bei der Frauenwelt… Jetzt hatte der Schauspieler ein romantisches Dinner-Date mit einer hübschen jungen Frau. Und so viel sei verraten: Es war NICHT Maddy!

Danny Liedtkes Date ist keine Unbekannte

Danny Liedtke (28) ist offiziell Single – was spricht also gegen ein schickes Candle Light Dinner mit einer Lady? Richtig, gar nichts! Deshalb schnappte sich der „Köln 50667“-Star gestern Abend eine hübsche weibliche Begleitung und ging zum Asiaten. Doch anders, als die meisten seiner Fans jetzt erwarten würden, saß ihm am Tisch nicht die blonde Maddy Nigmatullin gegenüber, sondern eine brünette Beauty. Und die ist alles andere als eine Unbekannte – denn Dannys Dinner-Date war niemand anderes als Sharon Battiste! Die 26-Jährige spielt ebenfalls bei „Köln 50667“ mit und verkörpert dort die Rolle der "Clara 'Bo' Borkmann".

Witziger Date-Fail im Restaurant

Danny Liedtke wollte diesen romantischen Abend natürlich auch seinen 374.000 Instagram-Abonnenten nicht vorenthalten. „Ist echt schön hier“, sagte der 28-Jährige und versuchte, per Spracherkennung den Begriff „Candle Light Dinner“ in sein Handy einzutippen. Doch das wollte irgendwie nicht so ganz klappen, denn sein Handy verstand „Kenne Leiddinner“. Oops! Ok, neuer Versuch. Doch auch diesmal wollte das Handy nicht verstehen, was Danny da sagte. Es tippte einfach „Candle Light Dehner“ ein! Oh Mann… Offenbar nahm das Smartphone des Schauspielers die romantische Atmosphäre nicht so ganz ernst. Aber ok, das taten Danny und Sharon selbst auch nicht so wirklich – die beiden lachten sich über die falsche Spracherkennung kaputt.

Was läuft da zwischen Danny Liedtke und Sharon Battiste?

Eins fällt auf: In letzter Zeit taucht Sharon immer öfter in Danny Liedtkes Stories auf. Doch das heißt natürlich noch lange nicht, dass zwischen den beiden gleich was laufen muss. Die beiden sind Arbeitskollegen – klar, dass man da viel Zeit miteinander verbringt. Und wenn man sich gut versteht, spricht ja auch nichts gegen ein gemeinsames Abendessen nach Feierabend.

Wenn du wissen willst, welcher Typ Frau bei Danny Liedtke besonders gut ankommt, check unbedingt unser YouTube-Video "Star-Tinder mit Danny Liedtke", das wir für BRAVO Web TV mit ihm gedreht haben!