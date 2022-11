Cute Queer-Pärchen: Ellen DeGeneres und Portia de Rossi

TV-Star, Moderatorin und Synchronsprecherin Ellen DeGeneres kennst du ganz bestimmt als hartnäckige und charmante Moderatorin aus ihrer eigenen Show "The Ellen Show". Die 63-Jährige (WAS?! Wie kann sie bloß so jung aussehen? 🙈) ist schon seit Jahren mit ihrer Ehefrau Portia de Rossi zusammen und total happy! Kein Wunder – die beiden passen echt gut zusammen! #CoupleGoals 💛 💚 💙 💜