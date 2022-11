Cory Monteith: Das letzte Video vor seinem Tod

Während der tragischen Nacht, in der Cory Monteith in einem Hotelzimmer in Vancouver/Kanada gestorben ist, war seine Verlobte Lea Michele in Los Angeles. Per Telefon erfuhr die 26-Jährige von der traurigen Nachricht - nur kurz bevor die Presse darüber berichtete.

"Lea hat den Verstand verloren. Sie schrie herum, weinte bis drei Uhr in der Früh. Sie ist untröstlich und fühlt sich, als wäre sie von einem Laster überfahren worden sein. Sie wusste nicht, dass er wieder mit den Drogen angefangen hat", erklärt ein Freund.

Mit der Hilfe von Corys Familie versucht die "Glee"-Schauspielerin nun, den tragischen Tod zu verarbeiten...