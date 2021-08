Corona Hammer: Dritte Impfung kommt in 100 Tagen

Corona: Die Delta Variante ist die bisher gefährlichste

Aktuell (Stand August 2021) ist die Variante B.1.617.2 (Delta) die vorherrschende Mutation von SARS-CoV 2 in Deutschland. Statistiken zu Folge ist die Variante bisher zu 98% für alle neuen Infektionen mit Covid-19 verantwortlich.

Die bisher vorherrschende Variante B.1.1.7 (Alpha) ist nahezu komplett zurück gedrängt worden. Zwar gibt das RKI an: „Alle Impfstoffe, die aktuell in Deutschland zur Verfügung stehen, sind nach derzeitigen Erkenntnissen gegen die neuen Varianten wirksam. Auch bei Infektionen mit B.1.617.2 (Delta) besteht nach vollständiger Impfung ein hoher Schutz gegen Erkrankungen und schwere Verläufe. “ – Dennoch ist der Impfschutz verringert. Und das nachdem Delta als bisher ansteckendste Mutation gilt.

Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) hat diese Mutation als „besorgniserregend“ eingestuft – das ist die höchste Warnstufe. Neben der hohen Ansteckungslast, liegen auch Untersuchungen vor, die vermuten lassen, dass Delta die Immunantwort des Körpers unterdrücken, also abschwächen, kann. Härteres Virus trifft auf effizientere Verbreitung. Deswegen ist die Delta Variante so gefährlich. Die Vakzin-Hersteller arbeiten also nicht ohne Grund unter Hochtouren an einer Auffrischung der bisherigen Impfungen um den Schutz vor Delta zu erhöhen.

Delta Variante: Impfungen schwächeln

In Deutschland sind mittlerweile 57,5% – also fast 48 Millionen Bürger*innen – voll geimpft (Stand 17.8.) und der Impfstoff Comirnaty von BioNTech/Pfizer wurde laut dem offiziellen Impfdashboard mit Abstand am häufigsten geliefert – fast 80 Millionen Dosen in Deutschland kommen von der Allianz der beiden Pharma Unternehmen. Das sind über 70% aller nach Deutschland gelieferten Dosen. Sorgen machen vielen Geimpften nun aber die Zahlen in Zusammenhang mit der Delta-Variante. So soll eine vollständig – also zweimal mit BioNTech/Pfizer geimpfte Person – laut einer Studie „nur“ noch zu 42% gegen eine Erkrankung mit der neuen Variante geschützt sein. Ein dramatischer Verlust angesichts dessen, dass Impflinge zu 95% gegen die Ursprungsvariante geschützt sind. Hinweis: einen Schutz gegen eine schwere Erkrankung durch Delta wird bisher aber mit über 90% ausgewiesen.

Dritte Impfung in 100 Tagen

Schon im Juni bestätigte Pfizer, dass eine dritte Impfung notwendig sein würde, um den Impfschutz gegen die Delta-Variante zu erhöhen. In einem neuen Statement von BioNTech/Pfizer heißt es nun, dass „es möglich ist, einen Impfstoff der gegen die Variante einsetzbar ist, in 100 Tagen zu entwickeln und herzustellen.“ Die Entscheidung diesen zu entwickeln ist getroffen. Die erste Testreihe eines neuen bzw. angepassten Vakzins wurde Ende Juli bereitgestellt und soll im August zum Einsatz kommen. Ergebnisse können also – die 100 Tage vorausgesetzt – ab Oktober erwartet werden.

Auch Moderna arbeitet an einer Auffrischung – also dritten Impfung – die laut CEO Stéphane Bancel ab Herbst verimpft werden könnte – und auch sollte. Mit der Anmerkung: „Lieber boosten wir zwei Monate zu früh, als zwei Monate zu spät“.