Lili Reinhart & Cole Sprouse trennen sich nach drei Jahre

Es war ein wahr gewordener Traum für alle „Riverdale“-Fans, als das Serien-Paar Betty Cooper und Jughead Jones seine Liebe auch im wahren Leben bestätigte. Drei Jahre lang waren Lili Reinhart und Cole Sprouse zusammen, doch vor wenigen Wochen soll ihre Beziehung endgültig zerbrochen sein, als sie sich getrennt in Corona-Quarantäne begaben. „Entfernung hat ihrer Liebe nie gutgetan“, verriet ein Insider gerade erst gegenüber „E! News“.

Tröstet sich Cole Sprouse mit Kaia Gerber?

Doch um Cole ranken sich längst neue Liebes-Gerüchte! Schon Ende April wollen aufmerksame Follower in einem Instagram-Live-Video von Kaia Gerber erkannt haben, dass sich das Model im Haus des „Riverdale“-Stars aufhielt und unterstellten den beiden prompt eine Affäre. Via Instagram appellierte Cole an seine Fans, solche Art von Spekulationen zu unterlassen und seine Privatsphäre zu respektieren.

Cole Sprouse und Kaia Gerber zusammen auf Demo

Doch nun heizte er die Gerüchte höchstpersönlich wieder an! Der 27-Jährige wurde nämlich erneut mit Kaia gesichtet. Gemeinsam nahmen die beiden im Rahmen der „Black Lives Matter“-Bewegung an einer Demonstration in Los Angeles teil. Die „Riverdale“-Kolleginnen Margaret Qualley und Madelaine Petsch waren ebenfalls dabei. Doch ob auch Cole und Kaia nur Freunde sind, bleibt abzuwarten …

