Chloë Grace Moretz: Wilde Knutscherei mit einem Girl!

Nach langem Liebeskummer scheint Chloë Grace Moretz frisch verliebt zu sein – in ein anderes Mädchen! Ist die süße Schauspielerin lesbisch?

Chloë Garce Moretz frisch verliebt

Scheinbar schwebt Chloë Garce Moretz (21) aktuell wieder auf Wolke Sieben. Nach der Trennung von Brooklyn Beckham war es lange still um die hübsche "Bad Neighbors 2"-Schauspielerin. Jetzt tauchten allerdings Bilder auf die zeigen, dass ihr Herzschmerz der Vergangenheit angehört! Doch es gibt nicht etwa einen neuen Typ in Chloës Leben, ganz im Gegenteil, es sieht ganz so aus als wäre sie jetzt lesbisch oder bisexuell. Auf neuen Paparazzi-Schüssen knutscht sie jedenfalls wild mit einem Girl rum!

Chloë Grace Moretz knutscht Model

Zuerst sah das Treffen mit ihr und Model-Freundin Kate Harrison nach einem ganz üblichen Mädelsabend aus. Die beiden besuchten gemeinsam ein Sushi-Restaurant in Malibu und verbrachten dort eine Menge Zeit mit quatschen, lachen und essen. Bis dahin hätte wohl niemand Verdacht geschöpft, dass da noch mehr im Busch sein könnte – bis die beiden Mädchen nach einem kleinen Abstecher in einen Club das Soho-House verließen. Arm in Arm und super cute turtelten die zwei Girls dann die Straße entlang, bis sie plötzlich stehen blieben und anfingen, sich wie wild zu küssen! Ja richtig gelesen- keine BFF-Küsschen rechts und links auf die Wange, die beiden haben richtig rumgeknutscht! Hier siehst du die Aufnahmen, die das US-amerikanische Promi-Portal TMZ veröffentlichte. Und das ist noch nicht alles, denn die Knutscherei scheint nicht nur ein schneller Flirt zu sein, schließlich wohnen die beiden bereits zusammen. Das hört sich schon ziemlich nach Relationship-Goals an, oder? Ob sie wirklich ein Paar sind, ist aber leider noch nicht offiziell bestätigt.

Hier siehst du Kate Harrison:

Chloë Grace Moretz: Sie ist endlich wieder glücklich

Was auf jeden Fall fest steht ist, dass Chloe endlich über Ex-Freund Brooklyn Beckham hinweg ist. Mit dem war sie zuvor mehrere Jahre zusammen, doch auch er wurde zuletzt häufig in der Begleitung eines weiblichen Models gesehen, scheinbar haben beide mit der Beziehung angeschlossen und sind glücklich in ihrem neuen Leben. Herzlichen Glückwunsch!

