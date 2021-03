Nach „Two And A Half Men” ging es abwärts mit Charlie Sheen: krank und pleite macht der ehemalige Superstar eher mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Nun meldet sich obendrein noch eine Ex-Beziehung von Sheen zu Wort und könnte theoretisch dem ganzen Haufen an negativer Presse noch eins draufgeben. Wohlgemerkt „theoretisch“ … 😉

Charlie Sheen war ihr Erster

Die Schauspielerin und Regisseurin Soleil Moon Frye sprach in ihrer Dokumentation „Kid 90“ über ihre sexuellen Begegnungen mit dem Star Charlie Sheen im Jahr 1994. Er sei „ihre erste einvernehmliche sexuelle Erfahrung“ gewesen. In der Doku liest sie aus ihrem Tagebuch aus dieser Zeit vor. „Es war der seltsamste und wundervollste Tag aller Zeiten“, steht am 18. Dezember, dem Tag, an den die beiden sich trafen. Sie nennt Sheen ihren „Mr. Big“, in Anspielung an den Charakter aus der Hit-Serie „Sex and the City“ und er sei jemand, in den sie über Jahre verknallt war, so Frye. Die Anspielung an Mr. Big ist gar nicht mal so ungeschickt, schließlich war Sheen ein gutes Stück älter, als die beiden zum ersten Mal Sex hatten: Frye war damals gerade 18 und Sheen 29 Jahre alt!

„Er behandelte mich liebevoll“

Frye beschreibt den „Two And A Half Men”-Star als “freundlich und liebevoll“ und bestärkt, dass die beiden eine innige Freund*innenschaft über Jahre gepflegt hätten. Schon zuvor hat sie gegenüber USA Today über ihre „sehr süße“ Romanze mit Sheen geschwärmt. „Es war wirklich schön und er war so gut zu mir und hat mich wunderbar behandelt“, erinnerte sich Frye, „und in all den Jahren danach in den wirrsten Zeiten meines Lebens, hat er nach mir gesehen und mich unterstützt.“

Und was sagt der „Two And A Half Men”-Star zu allem? Er selbst habe die Dokumentation noch nicht gesehen, sie stünde aber „auf meiner Watchlist und auch noch ziemlich weit oben“. Na immerhin! 😅 Wir finden es schön, dass Sheen auch mal positives Feedback erhält und eine andere Seite des Superstars gezeigt wird, die vielleicht nicht immer sichtbar ist.

