"Chaos Walking": Geheime Szene mit Tom Holland und Daisy Ridley

Corona hatte leider auch krasse Auswirkungen auf Kino und Netflix, aber wir haben gute Neuigkeiten für euch: Tom Holland ("Spider Man") und Daisy Ridley ("Star Wars") spielen die beiden Hauptrollen in dem neuen Mega-Movie "Chaos Walking", der jetzt endlich ein Startdatum hat: Am 17. Juni soll der Film im Kino starten. Das Science-Fiction-Abenteuer basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Patrick Ness.

DIE 10 TEUERSTEN FILME ALLER ZEITEN

"Chaos Walking" spielt in einer nahen Zukunft auf dem fernen Planeten "New World". Dort wohnt auch Todd Hewitt (Tom Holland) in seiner Heimatstadt Prentisstown, wo alle Frauen verschwunden sind und die männlichen Bewohner unter dem Einfluss des mysteriösen "Lärm" stehen. All ihre Gedanken können zu jeder Zeit, von allen Menschen gehört werden. Eine ziemliche Horror-Vorstellung, oder? 😂 Im Film kommt das jedoch ziemlich cool und verleiht "Chaos Walking" eine ziemlich außergewöhnliche und humoristische Erzählweise. Ihr wollt einen ersten Eindruck zum neuen Film von Tom Holland und Daisy Ridley? Wir haben eine geheime Szene für euch, die vor euch noch niemand gesehen hat!

"Chaos Walking": Das erwartet euch in dem Kinofilm mit Tom Holland und Daisy Ridley

Warum wandern Tom Holland und Daisy Ridley alleine durch den Wald und warum scheint sie so verwirrt zu sein? Viola Eade ist nach einer Bruchlandung auf dem Planeten "New World" gestrandet, wo sie von Todd gefunden wurde – der zuerst völlig geschockt ist, wieder eine Frau zu sehen. Als einzige Frau des Planetens ist Viola sofort in Gefahr und Todd macht es sich zur Aufgabe sie zu beschützen. Die beiden flüchten vor dem fiesen Anführer von Prentisstown (Mads Mikkelsen) und seinen Männern. Dabei kommen sie einem ziemlich dunklen Geheimnis auf die Spur, dass sie nur noch mehr in Gefahr bringt. Warum sind alle Frauen gestorben? Und woher kommt der rätselhafte "Lärm" bei den Männern? All das werden wir ab dem 17. Juni im Kino erfahren können. Wir sind uns schon jetzt sicher, dass "Chaos Walking" ein MUSS für Kino-Fans ist und können es kaum erwarten die geballte Star-Power im Kino zu sehen – Nick Jonas ist übrigens auch im Cast dabei! Hier gibt's den offiziellen Trailer zu "Chaos Walking":

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->