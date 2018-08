Vom Musikstudio auf die große Leinwand: Capital Bra wird Kino-Star! Hier findest du alle Infos zum Kino-Debüt des Rappers…

Capital Bra kommt ins Kino!

An alle Bratans und Bratinas: Ihr könnt euren Lieblings-Rapper bald im Kino sehen – und das ist kein blöder Scherz! Am 30. August startet "Asphaltgorillas" in den deutschen Kinos und dort wird auch Capital Bra eine Rolle spielen. Capi ist aktuell einer der erfolgreichsten Rapper in Deutschland und mischt mit Hits wie "One Night Stand", "Melodien", "Wann dann" und "Neymar" regelmäßig die Charts auf. In dem Kinofilm "Asphaltgorillas" wird er zwar nur eine kleinere Nebenrolle einnehmen, aber wir können euch ohne Spoiler verraten: die hat es in sich! Hier findet ihr einen kleinen Trailer zu der Szene mit Capital Bra als Drogen Dealer:

Star-Besetzung im Kinofilm "Asphaltgorillas"

Es gibt jedoch noch viele weitere Gründe sich ab dem 30. August "Asphaltgorillas" in den Kinos anzugucken: Ihr feiert den Song "Melodien" von Capital Bra und Juju total? Dann gibt es hier gleich noch eine Überraschung, denn auch Rapperinnen Nura und Juju von SXTN werden in dem Kinofilm mitspielen! Eins können wir euch versprechen: Der Film wimmelt nur so von Überraschungsmomenten. Die Hauptrollen werden von Samuel Schneider (Atris), Ella Rumpf (Marie), Jannis Niewöhner (Frank) und Stefanie Giesinger (Oxana) gesielt. Seht ihr? Gleich wieder eine Überraschung, denn "Asphaltgorillas" ist auch die erste Kino-Rolle von Model Stefanie Giesinger. Und darum geht es im Film: Als Atris die rebellische Marie kennenlernt, hat er keinen Bock mehr für den fiesen Gangsterboss El Keitar zu arbeiten und beschließt sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Sein alter Kumpel Frankie überredet ihn bei einem großen Falschgeld-Deal mitzumachen, von dem seine Freundin Oxana gar nichts weiß. Ob das gut gehen wird, müsst ihr euch im Kino anschauen. Ob Freundschaft, Liebe, Rapper, Gangster, Action oder schnelle Autos – "Asphaltgorillas" hat wirklich für jeden etwas zu bieten!

Und pssst: In der nächsten BRAVO wird es ein Interview mit Stefanie Giesinger und Jannis Niewöhner zum Film geben!

