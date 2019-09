Camila Cabello: Streit mit diesem Mega-Star?

Camila Cabello: Stress mit Lana del Rey?

"Señorita"-Star Camila Cabello ist eigentlich als "Everybody's Darling" bekannt. Erst vor Kurzem hatte sie ihren ersten gemeinsamen Auftritt mit ihrem Kollegen und Boyfriend Shawn Mendes! Doch jetzt vermuteten die Fans von Camila Cabello, dass sie in einen echten Mädels-Streit verwickelt sei … Aber was ist nur dran an dem Drama? Jetzt äußert sich eine der beiden Girls zu den Streit-Gerüchten …

Lana del Rey: "Was zur Hölle?"

Camila Cabello postete vor Kurzem ein sehr künstlerisches Video auf ihrem Instagram-Account. Der Clip dient als Promotion für ihr nächstes Projekt "Romance" und zeigt Camila in verschiedenen Szenen, die alle etwas mit Liebe zu tun haben. Was direkt auffällt, ist der romantische Retro-Look, für den vor allem auch Camilas Kollegin Lana del Rey bekannt ist. Für einige Fans war genau DAS ein Grund zur Aufregung! Denn einige warfen der Sängerin vor, Lanas Stil zu kopieren. Und sogar Lana del Rey selbst kommentierte Camilas Post! Sie schrieb ohne Emoji drunter: "what the hell" – also "Was zur Hölle".

Camila Cabello: Kopiert sie Lana del Rey?

Ab diesem Zeitpunkt waren Fans sich sicher: Lana del Rey ist sauer auf Camila Cabello, weil sie ihren Stil kopiert hat! Doch Moooment mal … Nachdem eine Fan-Seite von Lana del Rey auf Instagram ihre Follower befragte, was sie zu dem angeblichen Streit zwischen den beiden Sängerinnen sagen, ließ sich Lana es nicht nehmen, selbst für Klarheit zu sorgen. Sie schrieb als Erklärung: "Ich meinte was zur Hölle im guten Sinne. So von wegen es ist soo gut!" Puhh … Also feiert lana das Video und ist keineswegs sauer auf Camila! Wäre ja auch echt traurig gewesen. Schließlich sind beide Sängerinnen wahnsinnig talentiert und auch meeega erfolgreiche Künstlerinnen auf Spotify! 😍 Hier siehst du das Video, unter dem auch Lana Del Reys missverstandener Kommentar zu finden ist:

