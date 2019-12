Die Sängerin Camila Cabello hat sich vor kurzem ihr erstes Tattoo stechen lassen. Auf ihrem Finger steht nun der Spruch "It's a Mystery". Die Inspiration dazu holte sie sich von dem Film "Shakespeare in Love". Übrigens hat sich ihr Boyfriend und Sänger Shawn Mendes am selben Abend auch ein Tattoo stechen lassen. Shawn Mendes und Camila Cabello haben sozusagen damit ein Partner-Tattoo.