BTS: Wichtige Botschaft an ihre Fans!

Die KPOP-Band BTS bringt bald neue Musik raus und verbreitet eine ganz bestimmte Botschaft!

BTS: Sie wollen Liebe verbreiten

Die südkoreanische Boyband ist derzeit mega erfolgreich! Am 24. August soll ihr neues Album „Love Yourself: Answer“ kommen, das von ihren Fans sehnlichst erwartet wird. Ziemlich krass! Denn bis vor kurzem waren die Jungs von BTS noch ganz normale Jungs. Heute haben sie Fame, Geld und jede Menge Girls… Doch dabei ist ihnen ganz besonders wichtig, dass sie ihren Fans eine bestimmte Message mit auf den Weg geben… Im neuen YouTube-Trailer namens „Epiphany“ singt Band-Mitglied Jin ungewohnt ganz alleine und behandelt ein Thema, das ihm sehr am Herzen liegt: Selbstliebe! „Ich bin derjenige, den ich in dieser Welt lieben sollte/Ich scheine, meine wunderbare Seele/Ich realisiere es endlich also liebe ich mich/Nicht perfekt aber so schön“, singt er. Super ehrlich! Eine schöne Message, die sich jeder Fan zu Herzen nehmen sollte. Und auch die anderen Lieder auf dem neuen Album sollen vom Thema Liebe und Selbstliebe handeln. Das verrät auch schon der Titel "Love Yourself: Answer". Wir können also nur gespannt sein auf weitere ehrliche, liebevolle Texte!

Hier siehst du das Video:

BTS: Tour startet bald

Die neue Musik von der KPOP-Band BTS und ihre Songs über Selbstliebe könnt ihr bald auf ihrer Welt-Tournee hören! Die Tour startet in Seoul am 25. August und dauert einige Monate. Am 16. Und 17. Oktober 2018 kommt die erfolgreiche K-Pop-Band BTS erstmals für zwei Konzerte zu uns nach Deutschland. Fans, die V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jiminund J-Hope unbedingt mal live erleben wollen, konnten am 01.06.2018 ab 9 Uhr morgens Tickets für die beiden Shows der Jungs in Berlin kaufen. Doch man musste extrem schnell sein. Denn die über 30.000 Karten für die beiden Konzerttermine von BTS in Deutschland waren in unter 10 Minuten restlos ausverkauft!

