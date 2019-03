BTS: Verrückte Aktion von Fan

BTS: Tickets für die Stadien-Tour ausverkauft

Es war die Hammer-News: BTS gehen erneut auf Tour. Aber diesmal nicht in Arenen, wie zum Beispiel in Berlin im vergangenen Jahr, sondern in XXL-Stadien! So können statt im Durchschnitt 15.000 Leute nun teilweise über 90.000 Leute BTS live auf der Bühne erleben.

Keine BTS-Shows in Deutschland

Doch für alle deutschen Fans, die sich schon gefreut haben, V, Jimin, Suga, RM, Jin und Jungkook im Rahen ihrer "Love Yourself: Speak Yourself"-World Tour auch hierzulande ihre Hits wie "Fake Love" performen zu sehen, wurden enttäuscht: BTS wird auf dieser Tour in keinem Stadion in Deutschland spielen. Doch das hält tausende Fans der BTS-Army nicht auf, in ein anderes Land zu reisen – und das merkte man schnell an den Ticketverkäufen. Während die meisten Künstler, die in Stadien auftreten, Monate brauchen, um die Show auszuverkaufen, ging es bei den Bangtan Boys mal wieder mega-schnell. Die meisten Konzerte ihrer Tour meldeten nach wenigen Minuten "sold out"!

This BTS fan used 24 iMacs from her school computer lab to get tickets for their world tour 💻🎟 pic.twitter.com/bPqjf1JJeh — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 4. März 2019

BTS-Fan sichert sich mit Trick Tickets

Doch ein Fan war auf den Ansturm vorbereitet! Die 19-Jährige Alexis aus Toronto/Kanada meldete sich in ihrer Schule an 24 Computern an, um sich Tickets für die anstehende BTS "Love Yourself: Speak Yourself"-World Tour zu sichern – mit Erfolg! Zwar ist auf einigen Rechnern die Ticketshop-Seite zusammengebrochen, weil der Andrang so groß war, aber auf einem Computer konnte sich die Kanadierin zwei Stehplatz-Tickets für eine der Shows in London/England sichern. Das ist mal wahre Fanliebe!

