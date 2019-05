BTS: So krass wird ihr neuer Pop-Up-Store

BTS: Ihre neuen Pop-Up-Stores

Die BTS-Army bekommt gar nicht genug von den coolen Fan-Artikeln der K-Pop-Band!! Neben den üblichen Shirts, Bettwäsche und Postern gibt es übrigens sogar Puppen von Jin, Jimin, V, RM, Jungkook, Suga und J-Hope. Kein Witz! Hier könnt ihr selbst sehen, wie ähnlich die Puppen den südkoreanischen Jungs sind. Doch es kommt noch besser: BTS-Fans auf der ganzen Welt haben jetzt die Chance, ihre Sammlung aufzustocken, denn es eröffnen neue Pop-Up-Stores an fünf verschiedenen Orten!😍

BTS: So cool sind ihre neuen Pop-Up-Stores

Was für eine Überraschung: Anlässlich ihrer Welttournee „BTS World Tour „Love Yourself: Speak Yourself“ wurden auch die weltweiten Pop-Up-Stores eingeführt. Am 4. Mai starten die "Bangtan Boys" ihre Welttournee im Rose Bowl Stadium in Pasadena, Kalifornien. Passend dazu eröffnet vom 30. April bis zum 6. Mai der erste Pop-Up-Store in Los Angeles. Die weiteren Stores eröffnen jeweils entsprechend der Konzert-Termine der Jungs: Beispielsweise treten die Boys am 1. und 2. Juni in London auf (hier kannst du das Konzert mitverfolgen!) und passend dazu ist dort der Pop-Up-Store vom 28. Mai bis zum 3. Juni geöffnet.

Hier bekommst du einen kleinen Einblick, welche Fan-Artikel von Jin, Jimin und Co. es dort zu kaufen gibt:

2019 BTS POP-UP STORE @ LAhttps://t.co/512zV3oWmC

Apr 30th - May 6th

10am – 8pm

659 S La Brea Ave#BTS #BTS_POPUP pic.twitter.com/fV8jogtVQZ — Live Nation Merch (@LiveNationMerch) 29. April 2019

Das sind die Termine der Pop-Up-Stores:

Los Angeles: 30. April bis 6. Mai

30. April bis 6. Mai Chicago: 7. Mai bis 13. Mai

7. Mai bis 13. Mai New York: 14. Mai bis 20. Mai

14. Mai bis 20. Mai London: 28. Mai bis 3. Juni

28. Mai bis 3. Juni Paris: 4. Juni bis 10. Juni

BTS: Fan-Artikel für deutsche Fans

Mal wieder müssen deutsche Fans leer ausgehen, da es keinen Pop-Up-Store in Deutschland gibt – oder?? Nicht ganz: Denn die Merchandise-Artikel sollen ab ca. Mitte Mai auch im BTS-Online-Merch erhältlich sein. Hier sollten auch Fans aus Deutschland auf ihre Kosten kommen. :)

Abstimmen

Folg' uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: