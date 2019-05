BTS: Neues Bandmitglied, wenn…

BTS: Pinke Haare und Dauer-Grinsen sind ein MUSS

Eigentlich ist BTS mit insgesamt sieben Bandmitgliedern mehr als gut besetzt. Allerdings gibt es jetzt einen heißen Anwärter, der auch gerne ein „Bangtan Boy“ werden würde: Stephen Colbert! Das verriet der 55-Jährige jetzt in seiner „The Late Show with Stephen Colbert“, als er die Jungs bei sich zu Gast hatte. „Ihr wechselt ja ständig euren Style“, begann der US-amerikanische TV-Star, sich langsam an sein Anliegen heranzutasten.

„Wenn ich ein Teil von BTS werden wollen würde, wie würdet ihr meinen Look verändern?“, fragte Stephen seine prominenten Gäste. Die mussten da nicht lange überlegen. „Ich glaube, du müsstest erst mal was an deinen Haaren verändern“, sagte Jin und machte direkt einen konkreteren Vorschlag: Pink fände er ganz passend. Doch allein mit einer neuen Haarfarbe wäre es natürlich nicht getan. „Du müsstest jeden Tag lächeln“, so der 26-Jährige und zeigte ihm, wie das perfekte BTS-Lächeln auszusehen hat. Das ließ Stephen Colbert sich natürlich nicht zweimal sagen und setzte sofort sein breitestes Grinsen auf. Ob das schon reicht, um tatsächlich Teil der derzeit angesagtesten K-Pop-Band zu werden? Wir bezweifeln es 😅

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: