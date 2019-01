BTS: Krasses Jungkook-Tattoo

Der koreanische Sänger Jungkook (21) wird von unzähligen Fans verehrt. Und die hat er schon lange nicht mehr nur in Korea, auf der ganzen Welt sind die Fans verrückt nach ihm! Kein Wunder denn mit seiner Band BTS feiert er einen Erfolg nach dem anderen und ist Teil der erfolgreichsten Band Koreas. Genau deshalb kann sich der 21-Jährige auch kaum vor seinen Fans retten, um die Aufmerksamkeit seines Idols zu bekommen, reicht es daher nicht aus einfach ein Plüsch-Herz auf die Bühne zu werfen. Da muss schon etwas ganz besonderes her, etwas das beweist "Meine Liebe hält für immer, denn ich bin dein aller größter Fan" und genau das ist jetzt jemandem gelungen.

Fanliebe zu Jungkook geht unter die Haut

Neben einem Heiratsantrag gibt es wohl nur eine Möglichkeit jemandem zu sagen, dass man es wirklich ernst meint. Ein Tattoo, denn das hält für die Ewigkeit und lässt sich nur noch überdecken aber nicht mehr entfernen. Das hat sich auch ein Fan aus Seoul gedacht und damit bewiesen, dass seine Liebe für den KPOP-Sänger unter die Haut geht. Doch es gab nicht etwa einen Jungkook-Schriftzug oder ein BTS-Logo, für das Fan-Tattoo musste etwas ganz besonderes her und wir hätten nicht gedacht, dass es so cool aussehen würde. Auf dem Oberarm des Fan-Girls ist ein Ausschnitt des Musikvideos "Euphoria" zu sehen und das Tattoo sieht aus wie ein Foto! Super cool, denn mit dieser Idee wird sie nicht nur einen Trend unter den KPOP-Fans setzen, sondern auch die Tattoo-Kunst revolutionieren!

BTS-Tattoo löst Hype aus!

Für das Haut-Kunstwerk ist der Tätowierer "Saegeemtattoo" verantwortlich, der in Koreas Hauptstadt Seoul sein Studio hat. Er selbst hat einen Shot des Tattoos auf seinem Instagram-Account gepostet. Das Feedback darauf war unglaublich. Auch wenn er bereits ein sehr bekannter Tätowierer ist, hat dieser Post ihn berühmt gemacht. Denn das Pic wurde von BTS-Fans auf der ganzen Welt geteilt und hatte schon nach wenigen Stunden über 23.000 Likes und mittlerweile sind es schon fast 50.000! Das Tattoo wird gerade zu einem absoluten Fan-Must-Have. Selbst Fans die am anderen Ende der Welt wohnen, kommentierten darunter dass sie bereit wären für dieses Tattoo nach Korea zu reisen. Verrückt, aber auch ziemlich cool was ein kleines Bildchen so alles auslösen kann!

