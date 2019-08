BTS: Jimin überrascht Alec Benjamin 🤩

Alec Benjamin: Treffen mit BTS-Mitglied Jimin

SEOUL WAS AMAZING ! thanks so much for coming to my show, Jimin . :) . @BTS_twt . pic.twitter.com/mBVCKJr7Pk — Alec Benjamin (@AlecBenjamin) August 18, 2019

Die Jungs von BTS supporten öfter andere Künstler: Erst kürzlich überraschte Jungkook TXT mit einer super süßen Nachricht und auch Sängerin Zara Larsson durfte sich schon über Support von BTS freuen! Jetzt gibt es einen neuen glücklichen Sänger: Alec Benjamin! Der "Let Me Down Slowly"-Sänger hatte am Wochenende ein Konzert in Südkoreas Hauptstadt Seoul. Unter den zahlreichen Gästen versteckte sich auch jemand ganz besonderes: Jimin von BTS! Alec bedankte sich nach seiner Show für den Besuch, doch es wird noch besser. Auch Jimin postete ein Foto der beiden auf dem offiziellen Account von BTS – was für eine Ehre! Außerdem kommentierte er das Bild mit den Worten "deine Stimme ist himmlisch", ein besonderes Kompliment von einem so erfolgreichen Künstler! Fun Fact: Schon im Juli hat Alec Benjamin herausgefunden, dass sein Song "Water Fountain" in der Spotify Playlist von Jimin ist, er scheint also wirklich ein großer Fan zu sein. Wir haben da so eine Idee: Wie wäre es mit einem gemeinsamen Song? 😍

Alec Benjamin kommt auch nach Deutschland!

Für alle, die den "Jesus in LA"-Sänger auch mal live erleben wollen, haben wir eine gute Nachricht, denn Alec Benjamin kommt diesen Herbst für vier Konzerte nach Deutschland! Am 10. November spielt er in Hamburg, danach folgt Köln am 18. November, am 19. November ist er schon in München und zum Schluss spielt er am 22. November in Berlin. Das alles im Rahmen seiner ersten eigenen Welttournee, den talentierten Sänger solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Tickets gibt es ab ca. 29 Euro an allen üblichen Vorverkaufsstellen. Ihr solltet euch jedoch beeilen, seine Konzerte sind ziemlich schnell ausverkauft!