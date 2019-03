BTS: Jetzt gibt es endlich Zusatzshows

BTS: Hier geben sie Zusatzkonzerte

Die Fans können es kaum erwarten, bis Jin, Jimin, V, RM, Suga, Jungkook und J-Hope wieder auf Welttournee gehen. Da vor allem die beiden einzigen Europakonzerte am 01. Juni in London und am 07. Juni in Paris super schnell ausverkauft waren, entschieden sich die Jungs von BTS jetzt kurzerhand, in beiden Städten Zusatzkonzerte zu geben. Somit gibt es jetzt für beide Städte wieder Tickets! Am 02. Juni haben die Fans nochmal die Chance, die sieben Boys live im Londonder Wembley Stadium zu erleben und am 08. Juni werden sie zum zweiten Mal in Folge im Pariser Stade De France auf der Bühne stehen! Dafür, dass BTS auch in diesem Jahr wieder nach Deutschland kommen, gibt es bisher leider keine Anhaltspunkte. Aber ein kleines Fünkchen Hoffnung gibt es vielleicht trotzdem noch, denn auf ihrer Website versprechen die Jungs weiterhin, dass sie bald noch mehr Termine für ihre „Speak Yourself“-World-Tour bekanntgeben werden. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen!

