BTN-Star Saskia Beecks: Freundin knutscht fremd!

Saskia Beecks & Nathalie Bleicher-Woth: Power-Couple

Die beiden "Berlin – Tag und Nacht"-Darstellerinnen Saskia Beecks und Nathalie Bleicher-Woth haben ihre Liebe Anfang Januar offiziell bekannt gegeben. "Gefunkt hat es tatsächlich am Set, allerdings schon vor längerer Zeit. Da wir aber beide in Beziehungen waren und beide treu sind, hatten wir uns erstmal freundschaftlich angenähert", verrieten Saskia und Nathalie. Als sie jedoch merkten, dass ihre Gefühle zueinander im stärker werden, trennten sich beide von ihren jeweiligen Partnern. "Wir haben inzwischen schon viel positives Feedback von Freunden und Fans bekommen. Das freut uns natürlich und wir finden es schön, dass wir anderen Mut machen", so die Girls weiter.

Nathalie Bleicher-Woth knutscht fremd

Nathalie und Saskia lassen ihre Fans fast täglich an ihrem Leben teilhaben. Besonders Saskia hat immer einige lustige Geschichten parat. In ihren Instagram-Stories teilte sie regelmäßig verrückte Stories ihrer kubanisch-stämmigen Nachbarn. Zuletzt ist den beiden gestern etwas richtig seltsames mit besagter Nachbarin passiert. Nachdem Saskia ausversehen ein Tablett in ihrem Flur runtergefallen ist, kam die Nachbarin netterweise vorbei um sich zu versichern, ob den alles in Ordnung sei. Daraufhin hat sich Saskia für den Lärm entschuldigt. Prompt gab ihr die kubanische Nachbarin einen Kuss auf ihre Hand und spazierte völlig selbstverständlich in Saskias Wohnung. Die nächsten Stories zeigen die kuriose Nachbarin, wie sie in der Wohnung herumläuft und völlig irres Zeug von sich gibt. Als Nathalie und Saskia die Frau endlich losgeworden sind, berichten sie was lustiges am Ende passiert ist. "Die hat Nathalie die ganze Zeit abgeknutscht, sie hat gar nicht mehr aufgehört. Nicht nur auf den Backen und auf der Stirn. Sie wollte Nathalie sogar auf den Mund küssen.", erzählt Saskia völlig entsetzt. Absolut crazy, aber auch lustig.

