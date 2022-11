BRAVO The Hits 2022: Die besten Songs des Jahres!

BRAVO The Hits 2022: Der perfekte Rückblick auf 2022

Gegen Ende des Jahres werden alle nostalgisch und blicken auf ihre letzten 12 Monate nochmal zurück. Was waren besonders schöne und einzigartige Momente? Was war vielleicht nicht ganz so toll? Oft verbinden wir diese Erlebnisse mit einem ganz bestimmten Song. Immer wenn man diesen hört, wird man sofort in diese eine Situation zurückkatapultiert. Auf der neuen BRAVO The Hits 2022 begeben wir uns auf eine musikalische Achterbahn mit den 50 größten und coolsten Hits auf 2 CDs aus diesem Jahr. Mit dabei: Ed Sheeran, Shawn Mendes, Tate McRae, Lewis Capaldi, Nina Chuba, Emilio und gaaaaaanz viele mehr!

Die neue BRAVO The Hits 2022 gibt es ab dem 11. November überall im Handel, online oder im Stream! Hier könnt ihr in die neue BRAVO The Hits 2022 reinhören und sie bestellen! Viel Spaß beim Anhören der Tracks und den Flashbacks auf dein Jahr 2022! 🤗

BRAVO The Hits 2022: Diese Tracks sind dabei!

CD 1:

Sam Smith x Kim Petras – Unholy Elton John, Britney Spears – Hold Me Closer Leony – Remedy Ed Sheeran – Shivers One Republic – I Ain’t Worried Purple Disco Machine, Sophie and The Giants – In The Dark Imagine Dragons x JID – Enemy (from the series Arcane League of Legends) Rosa Linn – SNAP ClockClock – Sorry Elley Duhé – Middle Of The Night Malik Harris – Rockstars Lady Gaga – Hold My Hand Shawn Mendes – When You’re Gone Tate McRae – she’s all I wanna be Felix Jaehn feat. Zoe Wees – Do It Better Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta – Don’t You Worry Kamrad – I Believe Alvaro Soler, Topic – Solo Para Ti Glockenbach feat. ÁSDíS – Dirty Dancing Miksu/Macloud x t-low - Sehnsucht Liaze – Paradise (Mit Dir) Sido – Mit dir Gayle – abcdefu Chris Brown – Under The Influence Jack Harlow – First Class

CD 2:

Felix Jaehn & Ray Dalton – Call It Love Rema & Selena Gomez – Calm Down Nicky Youre, Dazy – Sunroof Lil Nas X – Star Walkin’ (League Of Legends Worlds Anthem) Luude, Colin Hay – Down Under Tiësto, Ava Max – The Motto James Hype, Miggy Dela Rosa – Ferrari Jax Jones feat. MNEK – Where Did You Go? Topic x Robin Schulz x Nico Santos x Paul van Dyk – In Your Arms (For An Angel) Calvin Harris feat. Justin Timberlake, Halsey & Pharrell Williams – Stay With Me Imanbek & BYOR – Belly Dancer Makar – Mood Southstar – Miss You Emilio – Ausmacht Panic! At The Disco – House Of Memories Lewis Capaldi – Forget Me AnneMayKantereit – 3 Tage am Meer Jaymes Young – Infinity Nicki Minaj – Super Freaky Girl CIVO – Weg von mir Nina Chuba – Wildberry Lillet Domiziana – Ohne Benzin Öwnboss, Sevek – Move Your Body SDP, Clueso – Die schönsten Tage DJ Robin & Schürze - Layla

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->