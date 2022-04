BRAVO Hits 117: Der perfekte Start in den Frühling!

BRAVO Hits 117: Die tollsten Songs für euch

Die ersten Sonnenstrahlen sind am Start, die Blumen fangen an zu blühen und unser Mood ist: Good vibes only! Und was bereitet einem noch bessere Laune als Sonnenschein? Genau! Gute Musik von den coolsten Superstars! 🥰 Wie man es kennt, gibt es wieder zwei BRAVO CDs mit den besten, aktuellsten Hit-Songs der vergangenen Wochen. Unter anderem mit Shawn Mendes, Katy Perry, Charlie Puth, Zoe Wees, Imagine Dragons, Lotte, Coldyplay, Selena Gomez, Materia und vielen mehr! Ergattern kannst du die BRAVO Hits 117 ab dem 29. April 2022 ❤️. Erhältlich ist sie als CD überall im Handel oder du bestellst sie dir online. Hier kannst du in die neue BRAVO Hits 117 reinhören und sie bestellen. Wir wünschen dir ganz viel Spaß mit den super coolen Frühlings-Hits!

BRAVO Hits 117: Die coolste Tracklist

CD 1

Shawn Mendes – When You're Gone

OneRepublic – West Coast

Mabel, Jax Jones, Galantis –Good Luck

Topic, Robin Schulz, Nico Santos, Paul van Dyk – In Your Arms (For An Angel)

KAMRAD – I Believe

ACRAZE, Cherish – Do It To It

A1 x J1, Tion Wayne – Night Away (Dance)

Felix Jaehn, The Stickmen Project, Calum Scott – Rain In Ibiza

Joel Corry, David Guetta, Bryson Tiller – What Would You Do?

Jax Jones, MNEK – Where Did You Go?

Öwnboss, Sevek –Move Your Body

Alesso, Katy Perry – When I'm Gone

Kungs – Clap Your Hands

Regard, Years & Years – Hallucination

Keanu Silva, Toby Romeo, SACHA – Hopeless Heart

Alice Merton – Same Team

Clean Bandit, A7S – Everything But You

Diplo & Miguel – Don't Forget My Love

Charlie Puth – Light Switch

Bow Anderson – 20's

Em Beihold – Numb Little Bug

Lukas Graham – All Of It All

Malik Harris – Rockstars

Zoe Wees – Lonely

ClockClock – Sorry

CD 2

Imagine Dragons – Bones

Lauren-Spencer Smith – Fingers Crossed

Paula Jiven – Say That (Single Version)

J Balvin, Ed Sheeran – Sigue

Tate McRae – she's all i wanna be

Milky Chance –Synchronize

Lotte – Lass die Musik an

George Ezra – Anyone For You (Tiger Lily)

Tones and I – Eyes Don't Lie

Tom Grennan – Remind Me

Florence + The Machine – My Love - Edit

Dove Cameron – Boyfriend

Coldplay, Selena Gomez – Let Somebody Go

GAYLE – luv starved

BoyWithUke (with blackbear) – IDGAF

Internet Money, 24kGoldn – Options

CIVO – Weg von mir

SDP, Montez – Wie viele Lieder muss ich noch schreiben?

1986zig –Kopf aus

Fourty, Mathea – Wenn Du mich vermisst

Omah Lay & Justin Bieber –Attention

Miksu / Macloud, t-low – Sehnsucht

KALUSH – Stefania (Kalush Orchestra)

Marteria – Scheiss Ossis

Die Toten Hosen – Scheiss Wessis

