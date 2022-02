BRAVO Hits 116: Die coolsten Songs zum Start ins neue Musik-Jahr!

BRAVO Hits 116: Die coolsten Songs und aktuelle Ohrwürmer

Auch 2022 erwartet uns ein aufregendes Musik-Jahr. Viele neue Alben von euren Lieblingsstars, neue Ohrwürmer, hoffentlich wieder Konzerte und auch viele Newcomer, die uns in diesem Jahr mit ihrer Musik überzeugen wollen. All das vereinen wir schon jetzt auf der neuen BRAVO Hits 116, welche am 11. Februar 2022 überall im Handel zu ergattern ist. Auf zwei CDs haben wir die größten Hits für euch gesammelt von Stars wie Wincent Weiss, Leony, Imagine Dragons, Ed Sheeran, KUMMER, Shawn Mendes, Alvaro Soler und vielen mehr. Zusätzlich warten ein paar spannende Newcomer*innen auf euch. Nach "Verlierer" kann Luna mit "Küsse wie Gift", einem Feature mit LEA überzeugen. TikTok-Sounds wie "abcdefu" von GAYLE dürfen auch nicht fehlen. Außerdem liefert Pop-Poet Gregor Hägele mit "Paracetamol" einen Ohrwurm, den ihr nicht mehr loswerdet, versprochen! Auf der neuen BRAVO Hits 116 könnt ihr beides: Euren Lieblingstracks lauschen oder euch von neuer Musik inspirieren lassen.

BRAVO Hits 116: Die coolste Tracklist

CD 1

GAYLE – abcdefu Imagine Dragons, Arcane, League Of Legends & Jid – Enemy Wincent Weiss – Morgen Tiesto & Ava Max – The Motto Glockenbach, Clock Clock – Brooklyn The Disco Boys – Around The World (Dazz Remix) Purple Disco Machine Feat. Sophie & The Giants – In The Dark BoyWithUke – Toxic Selmon, Bausa – Molly Leony – Remedy Mike Singer Feat. KAYEF – Lass mich los Regard & Kwabs – Signals Goya Menor, Nektunez – Ameno Amapiano Remix (You Wanna Bamba) Ray Dalton x Alvaro Soler – Manila Sophie & The Giants, Benny Benassi, Dardust – Golden Nights MEDUZA & Hozier – Tell It To My Heart Emmy Meli – I Am Woman Tokio Hotel – Bad Love Gabry Ponte, R3HAB, Timmy Trumpet – Call Me twocolors, Georgie Keller – Feel It 2 Alle Farben, Hugel Feat. Fast Boy – Castle Swedish House Mafia Feat. The Weeknd – Moth To A Flame Robin Schulz Feat. Dennis Lloyd – Young Right Know Luude Feat. Colin Hay – Down Under

CD 2

Ed Sheeran – Shivers Sido – Mit dir KUMMER Feat. Fred Rabe – Der letzte Song (Alles wird gut) Jaymes Young – Infinity Gregor Hägele – Paracetamol The Neighbourhood – Softcore Shawn Mendes – It’ll Be Okay Michael Patrick Kelly – Blurry Eyes Michael Schulte – Remember Me Elley Duhé – Middle Of The Night Justin Jesso – Clarity Capital Bra, Montez – Ein Jahr Apache 207 – Sport Lea & Luna – Küsse wie Gift YouNotUs x Nea – All My Life VIZE – Dancing Alone R3HAB x Lukas Graham – Most People Galantis, Lucas & Steve, Ilira – Alien Alvaro Soler, David Bisbal – A Contracorriente Alligatoah – Nachbeben Wedding Cake, Snoop Dogg & Heidi Klum – Chai Tea With Heidi Justin Bieber – Ghost Lil Nas X – Thats What I Want The Weeknd – Sacrifice

