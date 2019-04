BRAVO Hits 105: Frühlingshits für gute Laune!

Am 26. April erscheint endlich die neue BRAVO Hits 105 mit den fettesten Frühlingshits des Jahres von Ariana Grande, Mike Singer und Co.

BRAVO Hits 105: Stars des Frühlings

In einer Sache könnt ihr euch sicher sein: Auf der BRAVO Hits 105 kommt JEDER auf seine Kosten. Auf unseren zwei CDs vereinen wir wieder die coolsten Stars: Sam Smith, Normani, Jonas Brothers, Ariana Grande, Zara Larsson, Lena, Lewis Capaldi, Shirin David, Capital Bra, Billie Eilish und viele mehr. Natürlich findet ihr dort auch unseren BRAVO Hits Community Track: Mike Singer ft. Eunique mit "Ulala".

Hier ein kleiner Vorgeschmack:

CD1:

1. Calvin Harris & Rag'n'Bone Man – Giant

2. Sam Smith & Normani – Dancing With A Stranger

3. Mabel – Don't Call Me Up

4 Avicii feat. Aloe Blacc – SOS

5. Nico Santos – Unforgettable

6. Jonas Brothers – Sucker

7. Dynoro & Ina Wroldsen – Obsessed

8. Gaullin – Moonlight

9. Zedd & Katy Perry – 365

10. Gesaffelstein & The Weeknd – Lost In The Fire

11. Ariana Grande – 7 rings

12. Lauv & Troye Sivan – i'm so tired…

13. Zara Larsson – Don't Worry Bout Me

14. Clean Bandit feat. Ellie Goulding – Mama

15. Lena – don't lie to me

16. Alok, Felix Jaehn & The Vamps – All The Lies

17. Lost Frequencies feat. Flynn – Recognise

18. Martin Garrix feat. Bonn – No Sleep

19. David Guetta, Brooks & Loote – Better When You’re Gone

20. Marshmello feat. CHVRCHES – Here With Me

21. Bebe Rexha – Last Hurrah

22. Rita Ora feat. 6LACK – Only Want You

23. Matt Simons – Open Up

24. twenty one pilots – Chlorine

CD 2:

1. Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow

2. Lewis Capaldi – Someone You Loved

3. Walking On Cars – Coldest Water

4. Michael Schulte – Back To The Start

5. Decco x Alex Clare – Crazy To Love You

6. Dennis Lloyd – Never Go Back

7. Cardi B & Bruno Mars – Please Me

8. Shirin David – Gib ihm

9. Bausa – Mary

10. Capital Bra – Cherry Lady

11. Mike Singer feat. Eunique – Ulala

12. Alan Walker, Sabrina Carpenter & Farruko – On My Way

13. Galantis feat. OneRepublic – Bones

14. Wincent Weiss – Kaum Erwarten

15. Billie Eilish – bury a friend

16. Sofia Reyes feat. Rita Ora & Anitta – R.I.P

17. Sean Paul & J Balvin – Contra La Pared

18. Madcon – Calling You

19. Alvaro Soler – Loca

20. C ARMA – Yapma

21. DJ Herzbeat feat. SARAH – Weekend

22. Gestört aber GeiL feat. Adel Tawil – Vielleicht

23. Alle Farben & James Blunt – Walk Away

24. Johannes Oerding – An guten Tagen

Viel Spaß beim anhören :)