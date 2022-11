BMI Jugendliche: zu dünn, zu dick? Was ist okay?

Die Formel lautet: Körpergewicht in Kilogramm geteilt durch das Quadrat der Körpergröße in Metern. Also: kg/m2.

Ein Beispiel: Eine erwachsene Person mit einer Körpergröße von 160 cm und einem Körpergewicht von 60 kg hat einen BMI von 23,4 und liegt damit im normalgewichtigen Bereich. Die Rechnung ist: 60 : (1,6 m)2 = 23,4.