Billie Eilish launcht Merch-Kollektion mit H&M

Megastar Billie Eilish überrascht immer wieder mit neuen Looks und beweist ihren Sinn für hammer Stylings. Das wollte sie nun auch mit ihren Fans teilen und startete eine Kollaboration mit H&M. Zusammen mit dem Team der Modekette designte sie verschiedenste Klamotten, die ihre eigenen in Form, Farbe und Oversize-Optik widerspiegel. Noch wichtiger an der ganzen Kollektion ist aber, dass sämtliche Merch-Artikel nachhaltig produziert wurden. Damit setzt Billie Eilish mal wieder ein Zeichen dafür, wie wichtig Umweltschutz und Nachhaltigkeit heute ist. Mega!👏🏻

Billie Eilish-Hoodie H&M

Sweatpants mit Billie Eilish-Schriftzug H&M

Hol dir die Billie Eilish-Teile!

Obwohl hinter Billie Eilishs Style eigentlich mal der traurige Grund lag, dass sie nicht wollte, dass andere sie wegen ihrer weiblichen Figur zum Objekt machen oder sie angreifen, ist er mittlerweile zu einem echten Trend geworden. In einem Statement über die Merch-Linie erklärte H&M nämlich: "Billie Eilish ist offensichtlich eine inspirierende Künstlerin, die gleichzeitig viele Menschen auf der Welt für ihren Style bewundern. Wir wollen, dass ihre Fans in ihre Welt eintauchen können und sich bestärkt darin fühlen, ebenfalls ihren eigenen Style auszuleben." Genau deshalb gibt's die Hosen, Hoodies, Hüte oder Taschen nun weltweit in den Stores und auf HM.com für zwischen 5 und 30 Euro. Also schnell losshoppen!🛍

Der Hut aus der Billie Eilish-Kollektion – perfekt fürs nächste Festival! H&M

