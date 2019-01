Big Bang Therory: Darum ist nach Staffel 12 Schluss.

Big Bang Theory: Sheldon Cooper hört auf

Manchmal fühlt es sich an, als würde man mit im Wohnzimmer der Freak-WG von "The Big-Bang-Theory" sitzen und etwas von Quantenphysik und Stephen Hawkins verstehen. Denn schon seit 2007 bringen uns Sheldon und seine Freunde zum Lachen und machten sie damit zu einer der Lieblingsserien der Deutschen. Zwischen 2014 und 2016 war sie sogar die meist gesehene Serie im deutschen Free-TV. Doch damit soll jetzt Schluss sein, noch dieses Jahr wird die Erfolgsgeschichte rund um den Urknall mit der zwölften Staffel enden.

Sheldon Cooper: Er hört auf

Sheldon Cooper, gespielt von Jim Parson, gilt als Liebling der Sitcom. Um zu erklären, warum seine Rolle so ist, wie sie ist, läuft seit Ende 2017 das Spinoff "Young Sheldon", in dem seine Kindheitsgeschichte erzählt wird. Seine schrille Art und seine verrückten Angewohnheiten sind das, was ihn so einzigartig und liebenswert machen. So antwortete er in der Folge "Penny und die Physiker" auf die Frage, warum er immer ganz links auf dem Sofa sitzen müsse und dort niemand andere sitzen darf, mit folgender Erklärung: "Im Winter ist der Platz nah genug an der Heizung, damit mir warm ist und dennoch nicht zu dicht, um ins Schwitzen zu kommen. Im Sommer, liegt er in einem angenehmen Durchzug der entsteht, wenn man die Fenster öffnet. Er befindet sich weder direkt vor dem Fernseher, was einer eventuellen Konversation abträglich wäre, noch zu weit weg für eine parallaktische Verzerrung." Und obwohl Sheldon sogar schon beim Zuschauen anstrengend ist, was wäre die Sendung nur ohne ihn?

Ende für "The Big Bang Theory."

Ohne Jim Parson wäre "Big Bang Theory" nicht mehr das, was es einmal war. Das haben sich auch die Produzenten gedacht. Denn Jim Parson hat einer Verlängerung seines Vertrags nicht zugestimmt und sich so gegen die Serie entschieden. Er will sich auf andere Rollen konzentrieren und nicht ewig der Freak aus der Sitcom bleiben. Doch da sich "Big Bang Theory" nun mal hauptsächlich um die Merkwürdigkeiten von Sheldon Cooper dreht und er es ist, der die Zuschauer zum Lachen bringt, wird es ohne ihn keine Zukunft für die Serie geben. Bleibt nur zu hoffen, dass sich in der letzten Staffel die entscheidenden Fragen klären: Wird Sheldon irgendwann den Koitus vollziehen? Entscheidet Penny sich endgültig für Lennard? Und vor allem: Wie sieht Howards Mutter aus?

