Während sich manche „The Big Bang Theory“-Fans noch über den wahren Grund für das Serien-Aus streiten, sind andere zufrieden mit der Entwicklung aller Figuren und dem Abschluss ihrer Geschichte. Naja, mit den meisten Figuren sind die Fans zumindest zufrieden! Rajesh Koothrappali (kurz „Raj“) wurde vom Finale der Serie ziemlich hart übergangen. Davon sind nicht nur die Fans der Serie und der Figur überzeugt, sondern auch Kunal Nayyar, der die Figur in den 12 Staffeln der Erfolgsserie gespielt hat. In einem Interview ließ er seinen Unmut über das Ende seiner Figur freien Lauf!

Raj war der einzige, der nach der wahren Liebe suchte – und sie nicht fand

In einem Interview spricht Nayyar über seine Figur und die Entwicklung von Raj in der Serie. Angefangen hatte diese als schüchterner Nerd, der vor einer Frau kein Wort herausbekam! Mit der Zeit und ein wenig Übung und Hilfe von Penny, konnte Raj angetrunken mit Frauen sprechen, schließlich sogar (und sicherlich gesünder 😉) auch nüchtern! Im Laufe der Serie hatte er so manche Freundin und öfter wirkte es auch nach etwas Ernstem. Trotzdem war er am Ende der einzige Nerd, der keine Partnerin gefunden hatte. Nayyar empfinde es als „auffällig“, dass die einzige Figur, die davon träumte, die wahre Liebe zu finden, genau die Person ist, der dieser Wunsch verwehrt bleibt. 🥺

Fans teilen Nayyars Meinung

Auch unter den Fans von „The Big Bang Theory“ sind die wenigsten mit dem Verlauf von Rajs Geschichte zufrieden. Fans beschweren sich darüber, dass seine Story immer „hin und her“ gegangen sei, mit vielen Freundinnen aber am Ende doch keinem wirklichen Ergebnis. „Und dann bekam er nichts und niemanden“, schreibt ein Fan. Andere Fans sehen es auf der anderen Seite als ziemlich realistisch an. „Das ist das echte Leben“, schreibt ein Fan, „nicht alle hoffnungslosen Romantiker*innen bekommen ein Happy End“. Und viele sind ohnehin der Überzeugung, dass die Figur Raj nicht für immer allein sein wird. Diese Sicht teilt auch der Schauspieler selbst. Im „Big Bang Theory“-Universum sei Raj noch immer auf der Suche nach der großen Liebe und würde sie vielleicht eines Tages auch finden. 💖 Wir für unseren Teil glauben fest daran! 🥰