„The Big Bang Theory“: Ist die Crew befreundet?

„The Big Bang Theory“ war ein Riesenerfolg für alle Beteiligten! Die Serie rund um Nerds Leonard, Raj, Howard und natürlich Sheldon und die schöne (aber nicht sooo smarte) Nachbarin Penny hat eine große Fangemeinde hinter sich gesammelt. Erst kürzlich sprach Penny-Darstellerin Kaley Cuoco darüber, wie der Ausstieg von Jim Parson (Sheldon) damals wirklich ablief. Nun spricht sie in einem neuen Interview über den Rest der Crew und beantwortet dabei eine große Frage: Sind die „The Big Bang Theory“-Darsteller*innen auch im echten Leben (noch) miteinander befreundet?

Die 10 besten Serien und Filme der 2000er

So sieht die Freund*innenschaft zwischen Cuoco und den Jungs aus

Hinter den Kulissen gab es leider immer mal wieder negative Gerüchte: So sollen die Darstellerinnen von Penny (Cuoco) und Amy (Mayim Bialik) im echten Leben Feindinnen gewesen sein! Aber wie ist es wirklich zwischen Cuoco und ihren beiden Co-Stars Johnny Galecki (Leonard) und Jim Parson? Kurz gesagt: Es sieht gut aus! „Alle haben richtig viel Erfolg“, sagt Cuoco auf die Frage, wie es den anderen ginge. „Und das ist wundervoll zu sehen, genau das ist es ja, was du hoffst, oder? Dass deine Freund*innen erfolgreich in ihrem Leben sind.“

Cuocos und Parsons Beziehung ist besonders süß

Kürzlich war Cuoco mit ihrer Rolle in „The Flight Attendant“ für die Golden Globes nominiert. Wegen der Nominierung habe ihr Parson eine süße Nachricht hinterlassen, ihr Glück gewünscht und für sie gejubelt. Auch, wenn es am Ende nicht für einen Preis reichte: Wer solche Freund*innen hat, hat doch schon gewonnen, oder? „Jim hat mir am nächsten Morgen nach den Globes geschrieben, weil er das Video sah, das ich gepostet habe. Er war wirklich aufgeregt. Und das freut mich für uns, dass wir nach der Serie nicht in eine Schublade gesteckt werden, sondern das machen können, was uns Spaß macht.“ Sogar über eine mögliche Reunion sprach Cuoco! „Big Bang ist gerade erst durch, ich glaube, wir brauchen alle eine kleine Pause. Aber ich würde mich über eine Reunion freuen. Ich bin bereit dafür, jederzeit.“ Was für schöne Nachrichten für alle Fans! 😍