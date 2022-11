„The Big Bang Theory“-Geheimnis: Das Rätsel um Pennys Nachnamen

Nicht jede Frage in „The Big Bang Theory“ wurde mit dem Ende der letzten Staffel beantwortet. Es blieben tatsächlich genug offene Fragen übrig für eine eigene Bildergalerie! Dazu gehört auf jeden Fall der mysteriöse Nachname von Penny. Der Schauspielerin Kaley Cuoco sei es wichtig gewesen, dass dieses Rätsel niemals gelöst werden würde – und so geschah es auch. Am Ende der Serie nimmt sie Leonards Nachnamen an und das Geheimnis von ihrem Familiennamen bleibt für alle Zeiten ungelöst. Fies!