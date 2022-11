"The Big Bang Theory"-Freundschaftsmoment: Pennys Moment der Wahrheit

Es hat ziemlich viele "The Big Bang Theory"-Folgen gedauert, bis Penny (Kaley Cuoco) und Amy (Mayim Bialik) beste Freundinnen wurden. Aber als es dann *Klick* bei Penny macht und sie erkennt, was für eine tolle Freundin sie mit Amy an ihrer Seite hat, da droppt sie den legendären Freundschafts-Satz "Oh mein Gott, Amy ist meine beste Freundin." 🤪

Der Moment, in der ihr das klar wird ist, als Amy in der Folge "Das Trauzeugen-Testverfahren" (Staffel 11) überlegt, wer ihre Trauzeugin werden soll. Immerhin: Bei Bernadette (Melissa Rauch) war Amy die Trauzeugin. Amy geht also davon aus, dass Bernadette sich das nun auch wünscht – obwohl Penny als BFF eigentlich Amys Trauzeugin sein sollte.

Penny ist von der Möglichkeit, dass sie NICHT Amys Trauzeugin sein könnte, verletzter als sie zugeben möchte. In einem Moment der Klarheit stürmt sie dann zu Amy und überrascht sie mit dem Satz: "Wenn du denkst, dass eine andere als ich deine Trauzeugin sein könnte, dann bist du eine Idiotin! Denn ich bin deine beste Freundin." und die beiden fallen sich in die Arme!