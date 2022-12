„The Big Bang Theory“ Freundschaften: Jim Parsons und Mayim Bialik

Amy und Sheldon passen – trotz einiger Beziehungs-Probleme – super zueinander. Hinter den Kulissen verbindet Jim Parsons und Mayim Bialik aber eine noch tollere Freundschaft! Umso härter war es, als die beiden Stars ihre letzte „The Big Bang Theory“ Szene drehen mussten. „Es war sehr emotional“, erinnert sich Bialik. Doch, obwohl die beiden privat Kontakt hielten, konnten sie später auch wieder zusammen arbeiten. In der Serie „Call Me Cat“ übernahm Bialik eine Rolle – Parson ist hier als Prozent hinter der Kamera am Start. Fast wie früher! „Wir vermissen es, uns immer sehen zu können“, so Bialik.