Bibis Beauty Palace stellt Dagi Bee und Julien Bam in den Schatten!

Es ist ja kein Geheimnis, dass Bibi die erfolgreichste weibliche YouTuberin Deutschlands ist, doch mit dieser krassen Sache stellt sie Dagi Bee, Julien Bam & Co. jetzt endgültig in den Schatten…

Bibi die YouTube-Königin

Seit Ende 2012 macht Bianca als BibisBeautyPalace Videos auf YouTube und ist damit meeega erfolgreich. Unglaubliche 5,2 Millionen Leute haben die 25-Jährige abonniert und es werden jeden Tag mehr! Vor allem die Prank- und „10 Arten von…“-Videos mit ihrem Verlobten Julian sind bei den Zuschauern super beliebt. Dabei geht es manchmal auch ziemlich krass bei den beiden zu. Aktuell ist Bibi außerdem mit ihrem ersten Baby schwanger! Der kleine Junge soll im Oktober zur Welt kommen.

BibisBeautyPalace: Ihr neuer YouTube-Rekord!

Dass Bibi die meistabonnierte weibliche YouTuberin Deuschlands ist, weiß ja inzwischen fast jeder und es ist deshalb auch klar, dass die Blondine ganz schön viele Klicks bekommt. Allein auf das Musikvideo zu ihrem Song „How it is (wap bap)“ bekam Bibi krasse 53 Millionen Aufrufe! Doch den heftigen neuen Rekord, den die YouTuberin jetzt aufgestellt hat, hatten wir nicht so schnell erwartet. Ihr Kanal BibisBeautyPalace hat nämlich gerade die 2 Milliarden-Klicks-Marke geknackt! Krass! Damit hat Bibi einen weiteren großen Meilenstein in ihrer YouTube-Karriere erreicht.

Bibi lässt Dagi Bee und Julien Bam hinter sich

Mit so vielen Aufrufen können nicht mal andere große YouTuber wie Dagi Bee oder Julien Bam mithalten. Dagi schafft es „nur“ auf 860 Millionen Klicks und auch Julien Bam kommt mit 960 Millionen Aufrufen nicht ganz an Bibi ran. Lediglich einige andere Kanäle wie der von Gronkh oder freekickerz haben noch mehr Views. Die süße Blondine feiert einfach einen Erfolg nach dem anderen und scheint nicht aufzuhalten zu sein. Ob die YouTube-Queen aber vielleicht doch bald noch von Dagi oder Julien eingeholt wird? Wir bleiben gespannt…

