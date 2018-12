Bibis Beauty Palace: Schon wieder Auto geschrottet

Bibis Beauty Palace und Autos – so wirklich gut zusammen passt das irgendwie nicht. Denn Bibi hat einfach kein Glück beim Autofahren!

Bibis Beauty Palace: Cooles Xmas-Special

In ihrem neusten YouTube-Video gehen Bibis Beauty Palace und Julienco für ihr Weihnachts-Vlog-Special einkaufen. Pro Woche sollen von jetzt an bis Weihnachten drei Videos auf Bibis Kanal online gehen! Für jeden einzelnen Vlog hat sich das YouTube-Paar etwas ganz Besonderes einfallen lassen und das Beste: Es wird jede Menge cooler Sachen zu gewinnen geben! Als Bibi und Julian (beide 25) nun aber dafür mit dem Auto zum Shoppen gefahren sind, hat sich ein Unglück ereignet!

Bibis Beauty Palace: Unfall

Wie genau es passiert ist, haben Bibi und Julian beide nicht mitbekommen – aber feststeht: Bibi muss mit dem Auto im Parkhaus irgendwo dagegen geschrammt sein. Denn das Geräusch, das das Fahrzeug dabei gemacht hat, war nicht zu überhören. „Mir ist grad ein kleines Malheur passiert. Ich glaub, ich hab ne Felge komplett geschrottet“, gibt die Blondine in ihrem Video zu, während sie noch im Auto sitzt. Julian, der mit dem Baby auf dem Rücksitz sitzt, steigt daraufhin aus dem Wagen, um ihn zu begutachten. Und er entdeckt prompt einen fetten Kratzer im Auto! Ob der allerdings von diesem Vorfall stammte, oder schon davor im Auto gewesen ist, kann er nicht mit Sicherheit sagen. „Das musst du erst mal schaffen: Dass du einen Unfall verursachst, ohne dass dabei ein Schaden entsteht“, freut sich Bibi daraufhin. Und auch Julienco kann es kaum glauben: „Du hast so ein scheiß Glück! Das hat sich so angehört, als hättest du die halbe Karosserie auseinandergenommen“, sagt er.

Bibis Beauty Palace: Nicht der erste Autounfall

Diesmal hatten Bibi und Julian Glück im Unglück, doch im vergangenen Jahr lief es weniger glimpflich ab. Anfang 2017 fuhr das damals noch unverheiratete Paar mit seinem weißen Ford Mustang durch die Gegend… und was dabei herauskam, war ein ziemlich zerstörter Wagen! „Na toll - Auto kaputt “, twitterte Julienco damals zusammen mit einem Foto von einem ziemlich demolierten Mustang. Das Auto war zwar ganz schön geschrottet, doch Bibi und Julian ist zum Glück nichts passieret. Deshalb scherzten die Fans auch bei den Spekulationen rund um die Unfallursache: „Na, war Bibi am Steuer?“, schrieb einer und „Ist Bibi mal wieder gefahren?“, fragte ein anderer. Was auch immer damals passiert ist, das Wichtigste ist und bleibt, dass es den beiden YouTubern danach gut ging.

Na toll - Auto kaputt 😭😳 pic.twitter.com/cLTNUQ5rOS — Julian (@julienco_) 22. Februar 2017

