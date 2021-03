Bibis Beauty Palace plant Schönheits-Ops: Das will die YouTuberin verändern

Bibis Beauty Palace will Schönheits-Ops durchziehen

Schon öfter haben sich Fans gefragt, ob Bibis Beauty Palace eine Schönheits-Op hatte. Bisher hat die YouTuberin diese Nachfragen verneint und betont, wie wichtig es ist, sich in seinem eigenen Körper wohlzufühlen. Sagte jedoch auch: "Ich verurteile keinen, der sagt: 'Hey, ich fühl mich so unwohl, ich möchte gerne was verändern.' Ich finde, das muss jeder für sich selbst wissen." Eine gute Einstellung. Wie es aussieht, hat die YouTuberin jetzt für sich entschieden, dass es an der Zeit ist, etwas zu verändern. Mit ihren Fans teilt die YouTuberin fast alles aus ihren Privatleben, Bibis Beauty Palace zeigte ihren Fans auch, wie krass ihr Haus ist. In ihrem neusten YouTube-Video sagt Bibi: "Ich wollte euch etwas sagen, was ihr definitiv dann auch in Zukunft sehen werdet, deswegen hat es für mich gar keinen Sinn ergeben, das nicht offen und ehrlich anzusprechen." Die YouTuberin hat sich dazu entschieden zwei Schönheits-Ops vorzunehmen …

DIE SCHÖNHEITS-OPS DER YOUTUBER

Bibis Beauty Palace über Brust-Op und Nasen-Korrektur

Für viele Stars ist das Thema Schönheits-Ops noch immer ein Tabu-Thema, dabei haben schon viele diesen Schritt gewagt. Bibi erklärt in ihrem Video, dass sie gleich ehrlich sein möchte und man niemanden für seine Entscheidungen verurteilen sollte. "Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch seine eigene Geschichte hat. Keiner kann sich zu 100 % in den anderen hineinversetzen und wissen, was jemand in der Vergangenheit erlebt hat. Ich bin der Meinung, dass jeder das machen sollte, womit er sich wohlfühlt." YouTuberin Bibi hat sich lange mit dem Thema Schönheits-Operationen beschäftigt und entschlossen, dass sie sich die Brüste vergrößern lassen und eine Nasen-Korrektur vornehmen will.

"Ich bin ehrlich zu euch: Ich hatte nie eine große Oberweite und war auch immer zufrieden damit. Es gab aber auch Situationen in der Vergangenheit, in denen mich das gestört hat. Ich habe auch schon oft mit dem Gedanken gespielt, jetzt nachdem ich beide Kinder habe und unsere Familienplanung so weit durch ist, ist das Thema für mich wieder in den Fokus gerückt." Bei der Nasen-Korrektur will sie ihren "Huckel" auf der Nase entfernen, dieser störe sie schon sehr lange. Die nächste Zeit werden wir Bibis Beauty Palace also mit Verband am Körper sehen, deshalb wollte sie das Thema vorab mit ihren Fans besprechen. Wir wünschen Bibi eine schnelle Genesung und hoffen, dass sie sich danach noch wohler fühlt.

