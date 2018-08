Bibis Beauty Palace: Ohne Freunde & abgeschottet - So geheim wird die Hochzeit

Die Geburt von Bibis und Julians Sohn im Oktober rückt immer näher – und damit auch die Hochzeit. Denn das YouTube-Pärchen will sich unbedingt noch das Jawort geben, bevor das Baby zur Welt kommt. Jetzt hat die 25-Jährige verraten, wie der Tag genau ablaufen wird.

Bibis Beauty Palace und Julienco: Kaum Hochzeitsgäste

Da die Hochzeit von Bibis Beauty Palace und Julienco in den nächsten Wochen stattfinden muss, bleibt den beiden nicht mehr viel Zeit, die letzten Vorbereitungen zu treffen. Weil jetzt alles sehr spontan sein musste, haben sich die beiden dazu entschieden, alles ganz unspektakulär zu gestalten: „Wir werden ja vor der Geburt noch standesamtlich heiraten und machen das in ganz ganz kleinem Rahmen. Also wir feiern nicht wirklich, es kommen nur die engsten Familienmitglieder“, verriet Bibi jetzt in Juliencos neustem YouTube-Video. Das bedeutet, dass die ganze Veranstaltung komplett ohne Freunde stattfinden wird! „Wir haben uns aber trotzdem gedacht, dass es doch super schön ist, nachdem wir beim Standesamt waren, dass wir dann irgendwo mit der Familie schön essen gehen“, sagte Bibi.

Bibi und Julian: Feier in einem privaten Raum

Bei der Wahl der Location war besonders eine Sache ganz wichtig: Es sollte ein privater, ruhiger Ort sein – Bibi und Julian wollten nicht einfach mittenin einem Restaurant einen Tisch reservieren, wo noch andere Gäste um sie herum sitzen. „Einfach damit wir gemütlich mit der Familie ein paar Stunden verbringen können.“ Und die beiden hatten Glück: „Wir haben eine tolle Location gefunden und wir freuen uns total da drüber! Ich bin schon total aufgeregt. Ich glaube, das wird sehr sehr schön werden“, verkündete die schwangere Bibi stolz. Um welches Restaurant es sich handelt, verriet die Kölnerin aber natürlich nicht.

Julienco: Fette Party soll noch folgen

Alles, was Bibi und Julian jetzt noch tun müssen, ist sich ein Menü auszusuchen. Aber das wird kein Problem für die beiden: „Da wir da schon öfter waren, wissen wir schon genau, was wir möchten.“, sagte die YouTuberin. Auch in Sachen Deko muss sich die zukünftige Ehefrau um nichts kümmern – auch das übernehmen die Mitarbeiter des Restaurants. „Von daher ist das komplett stressfrei, was uns zu wichtig war!“ Das ist auch gut so, schließlich ist Bibi hochschwanger und sollte jetzt jeden Stress vermeiden, so gut es geht. Für den Moment sind Bibis Beauty Palace und Julienco total happy mit ihrer Mini-Hochzeitsfeier. Irgendwann wollen die beiden aber auf jeden Fall noch eine fette Party feiern. „Aber da warten wir auf den Kleinen, damit der mit auf der Party ist. Weil er meinte, er hätte auch Bock auf Party“, erklärte der zukünftige Papa Julian.

