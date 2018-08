Bibis Beauty Palace: Krasse Neuigkeiten

Bei Bibis Beauty Palace und Julienco geht in letzter Zeit alles richtig schnell: Schwangerschaft, Verlobung... innerhalb der nächsten Wochen steht die Blitz-Hochzeit bevor und jetzt auch noch ein riesengroßer Umzug! Das verriet das YouTube-Paar nun völlig überraschend. Dabei dachten sich Bibi und Julian offensichtlich: Wenn, dann schon richtig! Denn die beiden 25-Jährigen haben sich keine neue Wohnung ausgesucht - sondern ein Haus, in dem sie mit ihrem kleinen Sohn leben wollen!

Bibis und Julians Sohn soll alles haben, was sie auch hatten

Diese Neuigkeit erklärt auch, warum Bibi und Julian noch nie gezeigt haben, wie sie das Babyzimmer einrichten. Denn da bis heute noch top secret war, dass sie in ein Haus ziehen werden und sich das Zimmer ihres ungeborenen Söhnchens logischerweise darin befindet, konnten sie ihren Fans bisher noch gar nichts davon zeigen. Das Baby war natürlich der ausschlagebende Punkt für den Umzug. „Wir wolllten was Größeres, am liebsten ein Haus mit Garten. Wir sind auch beide mit Garten aufgewachsen“, erklärte Bibi. Deshalb hat das YouTube-Couple in letzter Zeit richtig intensiv nach einem passenden Eigenheim gesucht. „Es war eigentlich echt Schicksal, dass wir genau jetzt was gefunden haben“, sagt Julienco über die neue Situation.

Bibis Beauty Palace: Umzug schon in den nächsten Tagen

Das Verrückteste an der ganzen Sache: Die beiden werden schon in einer Woche umziehen! Bibi und Julian können es kaum erwarten und freuen sich mega auf ihr Häuschen. Auch, wenn der Umzug natürlich noch jede Menge Arbeit mit sich bringen wird. Und ganz nebenbei müssen die beiden sich ja auch noch auf ihre Hochzeit und die Geburt ihres Sohnes vorbereiten. „Es kommt alles auf einmal. Es ist noch nie so viel passiert, wie in den letzten Monaten“, fasst Julian es zusammen. „Es ist einfach nur heftig“ stimmt Bibi zu. Doch die Fans sind sich sicher, dass das Power-Couple das alles bestens meistern wird!

Unbedingt auch noch die neue BRAVO checken :) Für jede Menge weitere Star-Geschichten!